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後疫情不忘強化新莊警安全 民營企業贈6百支哨音指揮棒

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導
新日興股份有限公司，特別捐贈600支紅藍燈光哨音指揮棒給新莊警分局，以強化基層員警執勤防疫裝備。記者曾伯愷／翻攝
新日興股份有限公司，特別捐贈600支紅藍燈光哨音指揮棒給新莊警分局，以強化基層員警執勤防疫裝備。記者曾伯愷／翻攝

在後疫情時候，為了員警執勤安全及兼顧防疫措施，新北市新莊區一家民營企業，特別購買600支紅藍燈光哨音指揮棒，捐贈給新莊警分局。今天上午在分局舉行捐贈儀式，由分局長林温柔代表受贈，希望強化基層員警執勤防疫裝備。

新莊警分局表示，隨著後疫情時代來臨，生活上與病毒共存將是未來常態，基層員警身處第一線執勤，各項防疫裝備亦需與時俱進。其中，又以交通疏導或突發事件，警示所用的指揮棒最為必須。

為此，民營企業新日興股份有限公司，特別捐贈600支紅藍燈光哨音指揮棒給新莊警分局，以強化基層員警執勤防疫裝備。

新莊分局指出，這款指揮棒具有紅藍閃爍燈光、恆亮光、手電筒等效果，夜間亮度可視距離，可達到500至800公尺。此外，指揮棒底部有磁鐵設計，方便員警執勤時，能將指揮棒吸附在警車或機車後座，作為警示燈使用。

另外，蜂鳴喇叭功能，可以解決戴口罩執勤吹哨音的不方便性，紅藍閃爍的警示燈可幫助用路人更清晰地看到員警的位置及手勢，強化用路人警覺，保障員警與用路人安全。

新日興股份有限公司董事長呂勝男表示，以具體行動支持警政工作，為警察安全盡一份心力。新莊警分局長林温柔則說，感謝新莊地區這麼多熱心民間團體；及各方警友的支持與鼓勵，成為分局堅強的後盾，一起保障員警執勤安全，讓同仁們能更盡心守護新莊地區的治安與交通安全。

新日興股份有限公司，特別捐贈600支紅藍燈光哨音指揮棒給新莊警分局，由分局長林溫柔代表受贈。記者曾伯愷／翻攝
新日興股份有限公司，特別捐贈600支紅藍燈光哨音指揮棒給新莊警分局，由分局長林溫柔代表受贈。記者曾伯愷／翻攝
新日興股份有限公司，特別捐贈600支紅藍燈光哨音指揮棒給新莊警分局，以強化基層員警執勤防疫裝備。記者曾伯愷／翻攝
新日興股份有限公司，特別捐贈600支紅藍燈光哨音指揮棒給新莊警分局，以強化基層員警執勤防疫裝備。記者曾伯愷／翻攝

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