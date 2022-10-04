推廣隨手清狗便 新北抽iPhone 14

過往民眾出門遛狗，經常地上產生狗便卻未清理，新北市環保局陸續建置狗便箱達63座，讓民眾可隨手取袋清狗便，今世界動物日新北市環保局「新北i環保」臉書粉專舉行新北大搜柴活動，民眾依貼文指定步驟參與活動，有機會獲得iPhone 14、摺疊腳踏車、寵物商品券等贈品。

環保局表示，新北環保局推出的新北限定可愛柴狗便箱已增設至63座，為維護環境衛生，自110年起於公園場所設置22座狗便袋箱，民眾出門遛狗若忘記攜帶袋子，可直接於狗便袋箱內取袋使用。環保局亦定期辦理狗便袋箱設置需求調查，持續增加狗便袋箱的設置數量，並編列預算補助設置單位，鼓勵增設便民設施，截至今年8月，新北可愛柴狗便袋箱數量增加至63座。

環保局說明，10月4日起「新北i環保」Facebook粉絲專頁將展開兩階段線上宣導活動，帶領市民一起探索住家附近的新北可愛柴狗便袋箱，民眾只要上「新北i環保」粉絲專頁依貼文指定步驟按讚、留言、拍照上傳，就有機會獲得iPhone 14、摺疊腳踏車、寵物商品券、賣場禮券等，兩階段活動總計有57個得獎機會。

新北市自110年3月起，依據「違反廢棄物清理法罰鍰額度裁罰準則」提高飼主未清狗便之裁罰金額，違者將處3,000元至6,000元罰鍰，而罰鍰金額逾5,000元者，還須接受1小時環境教育講習，讓飼主了解應盡的責任。

新北市狗便袋箱地圖：https://reurl.cc/oQmx6v