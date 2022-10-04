「SuperCard超級悠遊卡」上市搭加值機功能 柯文哲預估這原因會大賣

台北市長柯文哲任內積極推動「一卡(悠遊卡)一通(台北通)一付(悠遊付)」後，悠遊卡公司再度推出「SuperCard超級悠遊卡」，柯文哲今天表示，他預估這張超級悠遊卡會大賣，因即時查詢消費帳單，會讓家長想買給孩子用。

悠遊卡公司再度推出「SuperCard超級悠遊卡」及悠遊付的悠遊卡加值機功能，其中超級悠遊卡不僅個資保護功能加強，單筆消費也從1500元上限，調高至1萬元，

柯文哲今天出席超級悠遊卡啟動記者會，柯致詞時也抱怨，他推動一卡一通一付，能不能把它併到一機？一支手機就解決，過去悠遊卡推動手機內健悠遊卡，Andriod系統可以，但iPhone就不行。柯說，「我跟它(iSO系統)鬥了兩年，它還是不答應，我也知道他們要發行自己的Applepay，自己要賺這筆生意，所以悠遊卡公司都在思考怎麼把它繞過去？」這張超級悠遊卡也解決，就是手機能直接對卡片就能直接加值。

柯文哲也說，現在iPhone手機也可以直接加值，預估超級悠遊卡這個東西未來預期會大賣，為什麼會大賣，因為父母都希望知道自己的孩子錢花到哪裡去，這個會在小學大賣，不過高中生就會有困難，因為高中生會拒絕父母知道花錢到哪裡，所以第一階段是從小學開始推動。

柯文哲也提到，目前悠遊卡一年使用金額約六百億元，其中四百億元是現金加值，透過捷運站等加值機，但若卡片錢用完，沒有加值機怎麼辦，這很麻煩，而且用現金加值四百億元，是很Low的方法，現在可以用超級悠遊卡，手機綁悠遊付加值。

悠遊卡上市滿20年，悠遊卡公司今天舉辦SuperCard超級悠遊卡啟用記者會，市長柯文哲、北市教育局長曾燦金等人出席，悠遊卡公司表示，悠遊付新推出的悠遊卡加值機功能，Andriod及iOS系統都可以用，除可即時查詢超級悠遊卡內的餘額、交易明細、設定自動加值、為悠遊卡記名等功能，購買1280定期票也可以手機上完成。

至於新推出的超級悠遊卡，今天上午11點起，將在MOMO購物網開賣，每張售價150元。