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陶博館國際咖啡杯大賽 獎金最高三萬五

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
陶博館舉辦「2022國際咖啡杯大賽」，邀請國內外陶瓷創作者10月20日前投件。圖／新北市陶博館提供
陶博館舉辦「2022國際咖啡杯大賽」，邀請國內外陶瓷創作者10月20日前投件。圖／新北市陶博館提供

近年世界各地引發咖啡熱潮，搭配陶瓷咖啡杯及生活美器成為趨勢。新北市立鶯歌陶瓷博物館舉辦「2022國際咖啡杯大賽」，邀請國內外陶瓷創作者於111年10月20日前踴躍投件大秀創意。單件組首獎1名獎金3萬元、套件組首獎1名獎金3萬5千元。

陶博館館長張啟文表示，陶博館以具生活感陶瓷咖啡杯作為徵件主題，競賽過程由咖啡及產品設計等專業評審加入，使陶藝創作者更能理解使用者需求，如大口緣咖啡杯能展現拉花；濃縮咖啡適用容積小杯子；濾杯弧度與裝飾，需配合濾紙服貼度及考慮流速，入選作品蓄滿藝術能量，兼具人與器具間的溫度感和實用性。

今年國際咖啡杯大賽分為單件組、套件組。單件組徵件咖啡杯單杯或咖啡杯盤，套件組徵件由濾壺、濾杯、杯組等任選兩種以上的器具組合。大賽採兩階段審核，參賽者通過初審後再提供實體作品複審，複審評選重點在作品造形美學、實用價值及設計理念。單件組首獎1名獎金3萬元，優選2名獎金1萬元。

套件組首獎1名獎金3萬5千元，優選2名獎金1萬5千元；並評審入選若干名。

另2023台灣陶藝獎的卓越獎獎金30萬元，報名收件至今年10月7日止。創作獎、實用獎、新銳獎將於12月1日開放收件至明年1月6日。創作獎、實用獎設有首獎各1名，獎金分別為20萬元、10萬元，另外分別設有特優3名、評審特別獎4名及入選若干名。新銳獎2名，每人獎金10萬元。

咖啡 陶藝

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