陳科名辦重陽敬老活動 盼推動奉茶文化培養孝道

今日是重陽節，新北市議員陳科名與新莊區幼兒教育協會舉辦「重陽節敬老活動」，安排整復推拿及益智闖關遊戲，並讓小朋友向長輩奉茶。陳科名表示，期盼透過孩子和家長一起體驗茶藝等活動，讓孩子從小接觸茶文化，薰陶孩子的禮儀品德。

陳科名指出，今年的重陽節藉由晚輩向長輩奉茶儀式，喚醒現代人對傳統文化的美德，傳承重陽敬老的精神，讓年輕世代拉近與長輩距離，藉由小朋友奉出代表感恩、靜心、自省的一杯好茶，傳達小朋友日常生活實踐的目標，也加深了彼此的親情連結。

陳科名表示，活動中準備許多親子闖關同樂的攤位，吸引大小朋友一同參與，獲得孩童的青睞及家長的熱烈迴響；此外，還準備疊杯體驗活動，可以訓練協調和反應能力，提升學習專注力。也呼籲重陽敬老就是親情連結的時刻，期盼持續推動尊親與敬老的文化。