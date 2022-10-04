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陳科名辦重陽敬老活動 盼推動奉茶文化培養孝道

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
此外，還準備疊杯體驗活動，可以訓練協調和反應能力，提升學習專注力。圖／陳科名提供
此外，還準備疊杯體驗活動，可以訓練協調和反應能力，提升學習專注力。圖／陳科名提供

今日是重陽節，新北市議員陳科名與新莊區幼兒教育協會舉辦「重陽節敬老活動」，安排整復推拿及益智闖關遊戲，並讓小朋友向長輩奉茶。陳科名表示，期盼透過孩子和家長一起體驗茶藝等活動，讓孩子從小接觸茶文化，薰陶孩子的禮儀品德。

陳科名指出，今年的重陽節藉由晚輩向長輩奉茶儀式，喚醒現代人對傳統文化的美德，傳承重陽敬老的精神，讓年輕世代拉近與長輩距離，藉由小朋友奉出代表感恩、靜心、自省的一杯好茶，傳達小朋友日常生活實踐的目標，也加深了彼此的親情連結。

陳科名表示，活動中準備許多親子闖關同樂的攤位，吸引大小朋友一同參與，獲得孩童的青睞及家長的熱烈迴響；此外，還準備疊杯體驗活動，可以訓練協調和反應能力，提升學習專注力。也呼籲重陽敬老就是親情連結的時刻，期盼持續推動尊親與敬老的文化。

陳科名因官司纏身，被民進黨停權無法參與黨內初選，此次以無黨籍參選，但他表示自己心繫民進黨，是新莊第一位懸掛與民進黨新北市長參選人林佳龍合體看板的議員參選人。

今日是重陽節，新北市議員陳科名與新莊區幼兒教育協會舉辦「重陽節敬老活動」，安排整復推拿及益智闖關遊戲，並讓小朋友向長輩奉茶。圖／陳科名提供
今日是重陽節，新北市議員陳科名與新莊區幼兒教育協會舉辦「重陽節敬老活動」，安排整復推拿及益智闖關遊戲，並讓小朋友向長輩奉茶。圖／陳科名提供

新北市長 陳科名 民進黨

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