避免動物被碾平 新北增設3處生態廊道

民眾於道路上駕車時，經常可見動物穿梭而緊急剎車，或看到動物遭車輪輾壓至死，新北市農業局為避免動物過馬路時產生意外辦理路殺生態觀察，記錄動物受到路殺情形，並以於3處打造生態廊道減少動物傷害。

鑒於動物通過道路受到路殺的事件頻繁發生，農業局透過辦理生態調查、紀錄路殺發生情形、建立熱點資料庫，結合現地實況打造不同形式生態廊道，盼以減少動物被路殺的情況。

目前已先後在三峽區、土城區及新店區農路辦理路殺計畫打造生態廊道，如誘導式斜坡道、地下廊道及天空廊道等不同設施，讓棲息於樹冠層或是底層的動物，都有適合他們過路的通道，未來也將持續擴大路殺計畫調查範圍，一步步打造更多動物友善道路。

土城區承天路自計畫開始以來，設置誘導式斜坡道連接地下生態廊道融入自然環境中，成為動物經常使用場所，有效降低動物被路殺次數。新設置的空中廊道，距離地面高5公尺，兩端銜接的是樹冠層的最低處，讓棲息在樹梢上的小動物們多個安全抵達對側樹林選擇。

除了空中廊道中間有個小涼亭外，廊道周遭也都保留銜接樹冠層處的枝葉，這兩個小巧思都是為了讓樹冠層活動的動物多點躲藏空間，降低被天敵捉捕顧慮，以增加用路意願。

另外，樹葉遮蔭也能讓空中廊道保持涼爽，在炎熱的天氣中能增加空中廊道的用路舒適度。值得一提的是，該處目前已紀錄到松鼠及台灣藍鵲在空中廊道停棲。