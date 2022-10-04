快訊

王子被爆遭鄰居投訴推媽媽出來道歉 毛弟不忍「還原事實真相」

台積宣布119年在地採購挺進60% 法人點名8上櫃公司受惠

國門解封在即 律師：居家隔離政策背後限制人身自由待商榷

避免動物被碾平 新北增設3處生態廊道

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
空中廊道提供動物用路安全功能。圖／新北市農業局提供
空中廊道提供動物用路安全功能。圖／新北市農業局提供

民眾於道路上駕車時，經常可見動物穿梭而緊急剎車，或看到動物遭車輪輾壓至死，新北市農業局為避免動物過馬路時產生意外辦理路殺生態觀察，記錄動物受到路殺情形，並以於3處打造生態廊道減少動物傷害。

鑒於動物通過道路受到路殺的事件頻繁發生，農業局透過辦理生態調查、紀錄路殺發生情形、建立熱點資料庫，結合現地實況打造不同形式生態廊道，盼以減少動物被路殺的情況。

目前已先後在三峽區、土城區及新店區農路辦理路殺計畫打造生態廊道，如誘導式斜坡道、地下廊道及天空廊道等不同設施，讓棲息於樹冠層或是底層的動物，都有適合他們過路的通道，未來也將持續擴大路殺計畫調查範圍，一步步打造更多動物友善道路。

土城區承天路自計畫開始以來，設置誘導式斜坡道連接地下生態廊道融入自然環境中，成為動物經常使用場所，有效降低動物被路殺次數。新設置的空中廊道，距離地面高5公尺，兩端銜接的是樹冠層的最低處，讓棲息在樹梢上的小動物們多個安全抵達對側樹林選擇。

除了空中廊道中間有個小涼亭外，廊道周遭也都保留銜接樹冠層處的枝葉，這兩個小巧思都是為了讓樹冠層活動的動物多點躲藏空間，降低被天敵捉捕顧慮，以增加用路意願。

另外，樹葉遮蔭也能讓空中廊道保持涼爽，在炎熱的天氣中能增加空中廊道的用路舒適度。值得一提的是，該處目前已紀錄到松鼠及台灣藍鵲在空中廊道停棲。

新北市農業局長李玟表示，透過對於農路周遭環境的生態與路殺狀況持續監測，再搭配改善工程相輔相乘，打造對於目標動物的「客製化」生態廊道，建構生態友善道路，讓用路的市民朋友與野生動物都能共好。

新北市農業局打造生態廊道減少動物傷害。圖／新北市農業局提供
新北市農業局打造生態廊道減少動物傷害。圖／新北市農業局提供

台灣藍鵲

延伸閱讀

2024總統大選民調出爐 侯友宜：為新北全力以赴

「貢好來寮」團遊開跑 新北推4條路線暢遊貢寮

林佳龍自稱是「政策控」 侯友宜選辦打臉批「抄襲控」

新北111年國慶升旗 熊猴森樂園1.2KM活力健走雙十登場

相關新聞

「貢好來寮」團遊開跑 新北推4條路線暢遊貢寮

為刺激貢寮團體旅遊並帶動遊客回流，新北市觀光旅遊局與4家旅行業者，合作推出4條貢寮特色遊程，於明（5）日中午12時於「貢...

避免動物被碾平 新北增設3處生態廊道

民眾於道路上駕車時，經常可見動物穿梭而緊急剎車，或看到動物遭車輪輾壓至死，新北市農業局為避免動物過馬路時產生意外辦理路殺...

2024總統大選民調出爐 侯友宜：為新北全力以赴

電子媒體昨公布2024總統大選民調，副總統賴清德以29.9%支持度超越新北市長侯友宜27.3%獲得第一，侯友宜今對此表示...

樹林保安市場髒臭不堪 9千萬整建今重新開幕

位在新北市樹林區的保安市場，過往為攤販集中區，但因臭味瀰漫引發民怨，新北市府斥資9千萬元重新整建，加入許多現代化設備，並...

北市私幼補助 每學期最高25880元

台北市長柯文哲昨天宣布托幼利多，北市私幼補助將從原本每學期1萬3660元，轉型為補貼幼兒園學費差額，每學期最高2萬588...

北市警無人機隊啟動 維安零死角

台北市各機關林立、大型活動及集會遊行頻繁、治安交通狀況較複雜，市警局無人機隊昨天成軍並正式啟動，目前配置有5架高規格無人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。