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2024總統大選民調出爐 侯友宜：為新北全力以赴

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
侯友宜對於民調結果表示，民調高高低低，最重要的自己會繼續努力，為新北市的市政全力以赴。記者李定宇／攝影
侯友宜對於民調結果表示，民調高高低低，最重要的自己會繼續努力，為新北市的市政全力以赴。記者李定宇／攝影

電子媒體昨公布2024總統大選民調，副總統賴清德以29.9%支持度超越新北市長侯友宜27.3%獲得第一，侯友宜今對此表示，民調高高低低，最重要的自己會繼續努力，為新北市的市政全力以赴。

侯友宜說，這4年來我不斷地全力兌現我的政見，最重要是要讓新北更好，所以我相信明天的新北市一定比今天好，今天的新北市一定超越昨天，所以我的目標很清楚，我們繼續努力讓新北會更好，我們大家一起加油。

侯友宜今上午至樹林保安市場參加開幕典禮，他說，自己現在是新北市長，努力承擔全力以赴，做好市政的兌現，那目前會全力把市政兌現做好以外，好還要更好，就像改造市場本來只有8座，現在做到10座，本來公幼只有100班，新北做到183班，公托120班年底達成，所以好還要更好。只要自己一天當新北市長，會全力以赴讓明天的新北市比今天更好。

針對新北市長參選人林佳龍被批評抄襲新北政策，侯友宜認為其實所有的政策都要有憑有據，就事論事，所以市政政策跟政見是可以被討論的。

侯友宜今上午至樹林保安市場參加開幕典禮。記者李定宇／攝影
侯友宜今上午至樹林保安市場參加開幕典禮。記者李定宇／攝影

新北市長 侯友宜 民調

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