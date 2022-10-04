2024總統大選民調出爐 侯友宜：為新北全力以赴

電子媒體昨公布2024總統大選民調，副總統賴清德以29.9%支持度超越新北市長侯友宜27.3%獲得第一，侯友宜今對此表示，民調高高低低，最重要的自己會繼續努力，為新北市的市政全力以赴。

侯友宜說，這4年來我不斷地全力兌現我的政見，最重要是要讓新北更好，所以我相信明天的新北市一定比今天好，今天的新北市一定超越昨天，所以我的目標很清楚，我們繼續努力讓新北會更好，我們大家一起加油。

侯友宜今上午至樹林保安市場參加開幕典禮，他說，自己現在是新北市長，努力承擔全力以赴，做好市政的兌現，那目前會全力把市政兌現做好以外，好還要更好，就像改造市場本來只有8座，現在做到10座，本來公幼只有100班，新北做到183班，公托120班年底達成，所以好還要更好。只要自己一天當新北市長，會全力以赴讓明天的新北市比今天更好。