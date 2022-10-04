樹林保安市場髒臭不堪 9千萬整建今重新開幕

位在新北市樹林區的保安市場，過往為攤販集中區，但因臭味瀰漫引發民怨，新北市府斥資9千萬元重新整建，加入許多現代化設備，並增設頂棚讓民眾採買避免日曬雨淋。今保安市場重新開幕，新北市長侯友宜表示，保安市場結合周邊公園引進夜市進駐，成為新北首座全日型觀光市集。

樹林保安市場早期設備簡陋，髒亂不堪，新北市長侯友宜今致詞也說過去的樣子真的不能看，經在地立委蘇巧慧及議員廖宜琨共同爭取經費改建後，成為嶄新明亮的舒適市場。

新北市市場處今舉辦「新保安 新市趣」樹林保安市場開幕典禮。市長侯友宜表示，4年內改造10座市場的目標已達成，第10座改造完成的樹林保安市場以成為「現代化觀光市集」為目標，投入逾9千萬元打造新型態市場，將原有露天空間加蓋頂棚、更新硬體設備，並配合鄰近天幕球場色系做設計，更結合周邊公園及居民生活特性引進夜市進駐，活用公共場域，成為新北首座「全日型觀光市集」。

市場處表示，樹林保安市場改造包含加蓋頂棚讓攤商及消費者免受日曬雨淋，另配合相鄰公園天幕球場以明亮純淨風格設計入口意象及特色攤招，統一區域色彩，並重新鋪設地坪、水溝、裝設直升機大吊扇、油脂截流器、電器及汙水等硬體設備。

另市場可結合居民傍晚於公園活動及散步習慣，引進夜市經營型態，在早市攤商休息後，攤台退縮提供夜市攤車營業空間，一市兩用，充分活用公共場域，未來不僅上午6至12時提供生鮮蔬果、日常百貨等生活必需品採購，下午3到12時還可購買熟食、小吃，提高生活機能與便利性，更增加觀光服務。