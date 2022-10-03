北市府輔導防疫旅館退場 加碼補貼每房2000元

中央社／ 台北3日電

北市觀傳局表示， 隨著0+7政策將上路、防疫旅館也將全數退場，除交通部觀光局宣布補貼防疫旅宿業者每房5000元外，北市府更加碼補助每房2000元，讓業者喘息、補足人力。

台北市觀光傳播局新聞稿表示，邊境解封倒數，中央宣布10月13日起入境旅客免隔離，改為7天自主防疫，隨著0+7政策即將上路，服務返台旅客的防疫旅館也將全數退場。

觀傳局表示，北市防疫旅館量能居全國之冠，接待人數超過34萬人，為感謝防疫旅館近3年的辛勞，並輔導業者轉回一般旅館，除交通部觀光局宣布補貼防疫旅宿業者每房5000元外，北市府更加碼補助每房2000元，透過行政協助提供北市旅館喘息時間，讓旅館能儘速補足人力，以嶄新姿態迎接國際觀光客。

經觀傳局統計，疫情期間北市防疫旅館家數最多達165家，入住率高達80％，總接待人數更超過34萬人，在春節返鄉熱潮及寒暑假期間大力支援中央及外縣市量能。並遵守最高規格防疫規範，落實SOP、消毒次數及備品替換等從不馬虎。

台北市觀傳局長劉奕霆表示，北市府已訂定防疫旅館退場SOP給業者，除會請業者行文觀傳局申請退場事宜，並提醒業者在申請公文載明最後一名旅客退房日期，也要求旅館必須要找有病媒防治業許可執照的專業廠商執行清消。

劉奕霆表示，防疫旅館已3年沒接待一般旅客，為協助業者以最短的緩衝期間回歸常態經營，希望透過加碼補貼，讓旅館能儘速補足人力，為後續國境開放，接待國內外旅客做準備。

北市 防疫旅館 觀傳局

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