萬里幼兒園重陽敬老 為長輩獻上超萌祝福

新北市立萬里幼兒園為了讓孩子們從小就有敬老的精神，特別在重陽佳節的前夕，規劃與重陽節相關的課程，除了透過手作的課程做禮物送給家中的爺爺奶奶，還準備了表演，要去表演給公共托老中心的長輩看，獻上重陽佳節最萌的祝福。

新北市立萬里幼兒園園長鍾綺芬說，今年特別準備了重陽節的課程，讓小朋友運用生活中隨手可得的材料，再憑藉自己對爺爺、奶奶的印象，小朋友自己做出紙杯爺爺、奶奶，要帶回家送給自己的爺爺、奶奶，除此之外，小朋友還準備了表演，要到公共托老中心演出，並且送上小餅乾與親口道祝福，希望讓孩子從小就有敬老的精神。

小朋友在舞台上又唱又跳，可愛的笑容、萌翻全場的肢體語言，感染台下的阿公阿嬤，跟著小朋友的表演一起打拍子、一起律動，表演完了之後還為阿公阿嬤送上小禮物，讓公共托老中心的長輩今年的重陽佳節很難忘。

不只是公共托老中心的阿公阿嬤有禮物，幼兒園也教小朋友自己親手做禮物，要帶回家送給自己的爺爺奶奶，新北市立萬里幼兒園期待透過重陽佳節的課程，要讓小朋友明白重陽節的意義，讓敬老、孝順從小養成。