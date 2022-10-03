練肌耐力兼動腦 汐止忠山里長輩遊戲顧健康

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
長輩將彈力球夾在兩腿間賣力往前走，可以練肌耐力，很健康。 圖／觀天下有線電視提供
長輩將彈力球夾在兩腿間賣力往前走，可以練肌耐力，很健康。 圖／觀天下有線電視提供

疫情鬆綁，汐止區忠山里恢復舉辦的健康促進課程，每個星期五都安排不同的課程，這個星期以肌耐力為主，講師以玩遊戲的方式，用彈力球讓長輩練肌耐力，也動動腦。

忠山里長吳國全表示，社區關懷據點每個星期都會安排健康促進教育課程，目前進行的是延緩及預防失能課程，透過講師生動教學，鄰居們都玩的很熱鬧，一路走來有一點很欣慰，就是發現只要來上過課，長輩現在幾乎都每堂課都來，所以，都看到很多的老面孔，固定每個禮拜五都快樂的來參加，看到這樣的情形就覺得可能快樂健康的種子在忠山里慢慢的萌芽，希望還沒參加的鄰居民，歡迎來加入。

講師以活潑生動的教學方式，長輩將彈力球夾在兩腿間賣力往前走，可以訓練肌耐力，然後，再拿出遊戲卡，將長輩分成兩隊比賽，每次去翻一張牌，翻到兩張一樣的就再翻下一組，看那一隊最快完成，長輩玩的好開心，一顆球簡單學習，遊戲的方式，讓長輩身體動一動，長輩說，來上課很開心，今天的課程不但可以練肌耐力，還可以動動腦，很健康。

汐止 疫情

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