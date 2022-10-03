汐止爺奶同樂會 童玩趣、懷舊零食憶兒時
為了鼓勵長輩多走出來動一動，汐止區的秀山社區關懷據點，在重陽節前夕，今(3)日舉辦爺爺奶奶同樂會，除了安排精彩演出，現場還搜集了好多的童玩、以及懷舊零食，讓老人家就好像回到小時候一樣，表現的好開心。
爺奶同樂會活動，安排了太鼓及歌仔戲表演，讓長輩看的好認真，除了表演，現場還安排了童玩趣及懷舊滋味區，帶著長輩回憶小時候。
中華身心促進發展協會執行長謝慧芝表示，現場有懷舊的東西讓長輩回味一下小時候吃的零食，還有小時候玩的玩具，希望他們透過活動走進據點，讓據點辦的活動課程可以帶領他們，不要宅在家裡，有身體的運動、腦力的運動、以及人際互動。
玩著小時候的玩具，吃著小時候吃的零食，長輩看到童玩都覺得好有趣，很自然的就玩了起來，桌面上擺放了彈珠台、陀螺、竹蜻蜒等等，現場的長輩拿起砂包開始丟接，一開始還不適應，試了幾次手感就回來了，另外，也有玩劍玉，儘管玩了幾次沒成功，但是都玩的很開心，直說有回到小時候的感覺。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言