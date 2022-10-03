汐止爺奶同樂會 童玩趣、懷舊零食憶兒時

為了鼓勵長輩多走出來動一動，汐止區的秀山社區關懷據點，在重陽節前夕，今(3)日舉辦爺爺奶奶同樂會，除了安排精彩演出，現場還搜集了好多的童玩、以及懷舊零食，讓老人家就好像回到小時候一樣，表現的好開心。

爺奶同樂會活動，安排了太鼓及歌仔戲表演，讓長輩看的好認真，除了表演，現場還安排了童玩趣及懷舊滋味區，帶著長輩回憶小時候。

中華身心促進發展協會執行長謝慧芝表示，現場有懷舊的東西讓長輩回味一下小時候吃的零食，還有小時候玩的玩具，希望他們透過活動走進據點，讓據點辦的活動課程可以帶領他們，不要宅在家裡，有身體的運動、腦力的運動、以及人際互動。

玩著小時候的玩具，吃著小時候吃的零食，長輩看到童玩都覺得好有趣，很自然的就玩了起來，桌面上擺放了彈珠台、陀螺、竹蜻蜒等等，現場的長輩拿起砂包開始丟接，一開始還不適應，試了幾次手感就回來了，另外，也有玩劍玉，儘管玩了幾次沒成功，但是都玩的很開心，直說有回到小時候的感覺。