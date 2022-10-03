新北公安聯合稽查小組成效佳 11年來稽查1萬1489家業者

新北市在2011年3月19日成立公共安全聯合稽查小組，透過公安平台有效整合各機關力量，快速解決問題。市府同時首創運用「第三方警政」策略，透過公安角度處理新北市境內各種治安問題。新北市長侯友宜表示，他上任來一直把「安居樂業」作為施政主軸，尤其是「安」，永遠擺在第一位，盼打造新北成為一個安全的城市是市府團隊努力的成果。

消防局舉例，像不法銷贓工廠、毒品、槍砲製造工廠、職業賭場及色情疑慮場所等違章建築，市府都強力執法並拆除，11年來聯合稽查重大治安、公安疑慮場所達1萬1489家次、完成近700件的重大專案，緊密跨機關橫向聯繫與合作，奠定了穩固的安全基礎，讓新北更加的安全。

消防局表示，新北市公安小組成立之初，泰山區「皇都」及「山多力」兩家理容院涉嫌經營色情行業，建管、消防部分也存在多項缺失，在2011年4月12日執行拆除當下，受到許多輿論壓力，大家認為這是不可能的任務，但市府公安小組堅持拆除，達嚇阻不法之效。

三重區公所社會課長謝義彥回憶，三重29街本來是一個商場，經營1、2年發生火災，建商又倒了，後來被惡霸霸佔，隔成一間間小格子套房出租，房東以低價吸引弱勢民眾蝸居其中，但環境相當惡劣，走道沒燈光，垃圾、蟑螂到處都是，住戶還把污水直接排到地下室，衍生眾多問題，被戲稱是鬼城一點都不假。

謝義彥說，三重29街又髒又臭，綽號包括「鬼城」、「貧民窟」、「台版九龍寨」，這個廢墟當時卻住了上百人，還有黑道勢力介入。後來，三重區公所和公共安全聯合稽查小組在2016年拆除違建及違法隔間，如今已經改頭換面。

消防局表示，新北市公安小組11年來鎖定各個角落的火災高風險、治安及公安疑慮死角，加強公安聯合稽查，累計完成重大公安缺失強制拆除或斷水斷電合計446家；色情養生館從347家，下降至31家；無照網咖從157家全數清零，且持續維持至今；針對老福機構、托嬰中心、學生、外籍移工宿舍等避難弱勢場所，每年聯合稽查逾100次，並專案改善近500間違規出租套房，同時輔導改善17家老舊醫院，其中「新仁」、「祥顥」及「公祥」3家醫院已完成改善，這樣的成效也讓新北市治安、公共安全相關評鑑屢獲全國佳績。