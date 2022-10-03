籌措「走讀花東」經費 平溪國小師生復育百合

平溪國小為籌措「走讀花東人文風情 豐富孩子生命風貌」五天四夜走讀學習經費，學生透過平時復育的台灣原生百合，拿出來義賣成經費，一來讓孩子展現復育成果，也讓孩子學會自籌經費，孩子們會更積極投入走讀學習，也能留下美好的回憶。

平溪國小長期發展戶外教育，由家鄉在地出發，發展出「平溪仔『悉』遊記」特色課程，透過走讀家鄉秘境古道，進行自然環境、地形地貌、人文歷史等課程，現在更是跨出家鄉，往東台灣要出發，至於這些活動經費來源，則是將孩子們平時復育的臺灣原生百合，讓孩子將經過半年多復育、養育、維護的台灣百合盆栽拿出來進行義賣活動。

平溪國小校長鄭益堯說，藉由跨領域自主學習「訪臺灣鐵道風情，讓孩子夢想起飛」及「走讀花東人文風情，豐富孩子生命風貌」五天四夜走讀學習，讓食、衣、住、行、育樂等等，一切由學生自主規劃、自己作主，以達成課程主體、多元發展、自主學習、素養導向等目標。