「新北嚴選」活動 46項商品31家美食名店獲獎

歷經2個多月的網路票選及專家評選，「2022新北嚴選」特色商品及美食名店名單出爐，共有46項特色商品及31家美食名店脫穎而出，今天由新北市長侯友宜頒獎鼓勵。

新北市政府經發局指出，「2022新北嚴選」徵選新北特色商品，包含美味好禮、風味美食及文創工藝類別，今年為帶動美食產業發展，推出首屆「新北美食名店徵選」，以「新北特色餐飲」及「異國美食餐飲」等兩大主題進行評選。

經發局表示，這次活動共284項特色商品及187家美食店家參賽，吸引近30萬人次參與網路投票，歷經2個多月的網路票選及專家評選，由武藏野、深坑古早厝等46項特色商品及31家美食名店獲獎，並由侯友宜頒獎。

侯友宜表示，新北市是多元族群融合的城市，不僅有外縣市移居人口，也有許多新住民，更集結多元文化美食、好物、好店，許多美食是其他縣市吃不到的，更有各式風味佳餚、多元創新伴手禮藏身於巷弄內，歡迎大家來新北選好物嚐美食。