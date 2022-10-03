紀念馬偕來台150週年 淡水藝術踩街遊行萬人響應

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水環境藝術節邁入第14年，吸引超過2萬人的觀光客與市民參與。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水環境藝術節邁入第14年，吸引超過2萬人的觀光客與市民參與。 圖／紅樹林有線電視提供

2022淡水環境藝術節邁入第14年，今年的藝術踩街也在上周六登場，揮別疫情睽違一年的時間，今年恢復舉辦，市長侯友宜也出席與許多的隊伍一起合照，新北市長侯友宜表示，今年是馬偕博士來台150週年，淡水踩街以「焚而不燬 藝術踩街」為活動主題，紀念馬偕博士「寧願燒盡，不願鏽壞」，奉獻一生，為公為民，推廣「愛」與「服務」的精神，歷經150年延續傳承，永不熄滅。

市長帶領隊伍，踩街起始出發，此外市長手持由藝術家設計「權杖與火把」，象徵著市府團隊對於新北市「愛與公共服務」的精神「焚而不燬」，呈現新北市意志力與生命力的展現，呼應150年前馬偕博士選擇來臺灣宣教，而其他隊伍也有許多與馬偕主題相關，展現淡水在地社區社團與藝術家的創意發想。

當天氣候非常晴朗，不只超過一千人以上的隊伍參加，更吸引超過2萬人的觀光客與市民參與，淡水區長巫宗仁表示，今年擴大舉辦，由淡水各社區社團、各級學校、藝術家們共47隊千人以上的隊伍，當天也帶來許多人潮為老街注入大量的觀光商機，而踩街以多元異國文化的遊行形式，彰顯馬偕博士在「宣教」、「醫療」、「教育」、「性別平權」還有為協助農業引進9種蔬果等對於臺灣重大貢獻與影響，也藉由淡水一年一度的大盛事，展現在市民面前。

新北市長 淡水

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