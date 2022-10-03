民眾盼完善兒童遊憩設施 中和四號公園兒童遊戲場啟用

中和四號公園是在地熱門公園，更是雙和之肺，不過一直缺少相對完善的兒童遊憩設施，引發民眾關注。新北市議員金瑞龍表示，現在孩童缺乏戶外活動機會，在接獲民眾反映後即爭取經費；中和區公所回應，公園內兒童遊戲場日前已完工開放，在考量到安全下也特別採用仿木材質。

中和四號公園，也稱八二三紀念公園，是雙和地區最具指標性的公園。公園裡有許多休閒遊憩設施，其中體健設施完善，相當受到歡迎，常有許多民眾前來使用。不過，有民眾反應，假日會帶孩子到公園內活動時發現，園內缺乏相對完善的兒童遊憩設施。

金瑞龍指出，現代孩子在享受科技帶來的娛樂性及便利性之餘，也相對缺乏與大自然親近的機會，他在接到民眾陳情後爭取1210萬元經費改善四號公園兒童遊戲場，希望孩童能多走入戶外、多活動，徜徉在大自然的懷抱；同時也請工務局做好四號公園周邊人行道後續維管。

中和區公所經建課長王怡翔表示，四號公園兒童遊戲場已於日前完工，目前開放使用中。考量到安全性及便於後續維護管理，其中小木屋設施的柱子，全部採用仿木材質。

養工處長馮兆麟指出，四號公園原有人行道坡度較陡，不利於通行，養工處將人行道降低，並銜接至路口平緩坡道，提供民眾友善的通行環境。

景觀處認為，兒童遊戲場入口處地坪使用防滑性材質，可避免孩童奔跑時跌倒。體健區、綠化區及遊戲區設置區隔設施，把各區分隔開來，孩童在遊玩時也不容易受傷。