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新北第二輔具中心新店啟用 與蘆洲一南一北服務雙核心

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北第二間輔具中心即為「新北市輔具資源新店中心」，侯友宜今下午親赴現場主持開幕。記者李成蔭／攝影
新北第二間輔具中心即為「新北市輔具資源新店中心」，侯友宜今下午親赴現場主持開幕。記者李成蔭／攝影

為讓身心障礙人士能更便利快速申請輔具服務，新北設置第二間輔具中心今開幕。

新北市長侯友宜表示，今開幕新店中心，與現有蘆洲中心一南一北方便服務民眾，境內還有12處輔具分站，可滿足民眾需求，而新北「輔具超音速」措施讓民眾可以快速評估、核定及免墊付，就能將輔具帶回家。

新北第二間輔具中心即為「新北市輔具資源新店中心」，侯友宜今下午親赴現場主持開幕，除解說「輔具超音速」便民措施外，也推廣二手輔具，並現場親自操作輔具如何協助身障者便利生活。

侯友宜表示，新北幅員遼闊，新增設的新店輔具中心，與現有位於蘆洲的新北市輔具資源中心，分別位於大漢溪南北兩端，一南一北為鄰近地區提供優質及便利的服務，且新北市輔具中心是全國唯一公辦公營，評估完成當下就可以核定輔具予民眾。

侯友宜指出，新北市身心障礙者人口有17萬4132人，位居全國之首，每年申請輔具服務達4萬7000人次，補助金額達1億8000萬元。為服務更到位新北推動「輔具超音速」政策，完成評估即核定並由廠商代辦及代墊付，民眾付差額，輔具馬上就可以帶回家。目前共與1206家特約廠商合作，為全國之冠；該措施也榮獲第二屆政府服務獎及高齡友善城市獎的肯定。

侯友宜提到，疫情期間，新北輔具資源中心為避免群聚感染，透過線上遠距評估、免費運送，不僅快速便民，更可以減少民眾外出，避免病毒感染的風險。社會局現也正著手開發「輔具EASY GO」APP，讓民眾未來申請免臨櫃、免致電，APP直接填寫送出、即時查詢補助核定結果及補助額度，線上提供民眾相關衛教影片資訊及特約廠商資訊。

侯友宜還說，輔具中心也提供免費的二手輔具，經專業人員維修整理並消毒後，提供給有需要的民眾；據110年度統計，新北市共回收1萬5692件二手輔具，媒合1萬4199件，估計節省公帑1億1000萬元。目前新北市境內設有12處輔具分站，輔具分站可以提供簡易輔具評估及二手輔具請領與捐贈。

社會局長張錦麗表示，新店輔具中心位於捷運新店區公所站旁，一樓創新規劃「輔具Hito展示區」，輔具中心定期票選出民眾及業界眾所矚目、最新穎、最實用的輔具，由輔具中心特邀原廠展示於此。

新北第二間輔具中心即為「新北市輔具資源新店中心」今開幕，內部有各式各樣輔具，滿足民眾不同需求。記者李成蔭／攝影
新北第二間輔具中心即為「新北市輔具資源新店中心」今開幕，內部有各式各樣輔具，滿足民眾不同需求。記者李成蔭／攝影
新北第二間輔具中心即為「新北市輔具資源新店中心」今開幕，內部有各式各樣輔具，滿足民眾不同需求。記者李成蔭／攝影
新北第二間輔具中心即為「新北市輔具資源新店中心」今開幕，內部有各式各樣輔具，滿足民眾不同需求。記者李成蔭／攝影
新北第二間輔具中心即為「新北市輔具資源新店中心」，侯友宜今下午親赴現場主持開幕，除解說「輔具超音速」便民措施外，也推廣二手輔具。記者李成蔭／攝影
新北第二間輔具中心即為「新北市輔具資源新店中心」，侯友宜今下午親赴現場主持開幕，除解說「輔具超音速」便民措施外，也推廣二手輔具。記者李成蔭／攝影
新北第二間輔具中心「新北市輔具資源新店中心」，侯友宜今下午親赴現場主持開幕，並現場操作輔具如何協助身障者便利生活。記者李成蔭／攝影
新北第二間輔具中心「新北市輔具資源新店中心」，侯友宜今下午親赴現場主持開幕，並現場操作輔具如何協助身障者便利生活。記者李成蔭／攝影
新北第二間輔具中心「新北市輔具資源新店中心」，侯友宜今下午親赴現場主持開幕，並現場操作輔具如何協助身障者便利生活。記者李成蔭／攝影
新北第二間輔具中心「新北市輔具資源新店中心」，侯友宜今下午親赴現場主持開幕，並現場操作輔具如何協助身障者便利生活。記者李成蔭／攝影

新北市長 侯友宜 身障者

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