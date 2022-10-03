人工清海漂垃圾耗時又耗力 新北攜手湛團隊出動收集器

海洋廢棄物種類繁多，其中海漂垃圾易導致漁業機具損壞，但人工撈除耗時又耗力。新北環保局與社團法人臺灣湛藍海洋聯盟合作，今在瑞芳區鼻頭漁港啟用全電式海漂垃圾收集器「湛鬥機2.5」清除海廢，並進一步分析海洋廢棄物組成，以期找到打擊海廢的方法，避免垃圾再流入海中。

新北環保局說，海洋廢棄物種類繁多，大致可分為海岸、海底及海漂垃圾。海岸垃圾多由清潔隊及大大小小淨灘活動清理；海底垃圾則有淨海合作社招募具備潛水證照民眾，加入潛海戰將共同清除；其中最容易在港灣區域內，洋流偏弱處累積的海漂垃圾，最容易損壞漁民賴以為生的機具，以往多以人工撈除，耗時又耗力。

新北環保局今年再次與湛團隊合作，並在瑞芳區鼻頭漁港啟用，全電式海漂垃圾收集器「湛鬥機2.5」清除海洋廢棄物，並將連續辦理19場次，同時進一步分析海廢組成、了解海廢產生原因，以期找到更精準打擊海廢方向，避免垃圾再流入海中。