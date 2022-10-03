柯文哲宣布北市私幼補助增至2萬5880元 約1.3萬家長受惠

台北市長柯文哲任期倒數3個月不到，今天再宣布托幼大利多，將台北市私幼補助金額，從原本每學期補助家長1萬3660元，轉型為補貼幼兒園每生學費差額，最高每學期2萬5880元，也就是說，就讀私幼家長，每月學費負擔將從原本的9724元減為7687元，減少約2千元支出。

教育局預估，將有13625名2至4歲幼兒家長受惠，加碼轉型補助政策最快明年2月上路，經費約2.9億元，但追加預算還是要等議會審查通過。

台北市長柯文哲說，之所以選前倒數3個月不到，推出這個私幼補助加碼，是因策是連續性，任何政策推出都不是想一天、兩天，整個計畫是好幾年來的推動。

柯文哲今天主持「北市學前教育政策發布」記者會，宣布私幼加碼補助政策，他說，家長只關心將孩子送到幼兒園要付多少錢，目前公幼每月繳1千、非營利幼兒園繳2千、準公共化幼兒園繳3千，若生第二胎再減1千元，他剛上任時，這些公共化比例僅4成，不過經過這7年多努力，比例已提高至近7成。

不過柯說，目前還是有家長因抽不到公共化園所，送孩子到私幼，每個月還是要付近萬元，每年還是可以看到沒抽到公共化幼兒園的家長「臉色還是很不好看」，為縮減公私幼每月的學費差距，這次轉型加碼補助，不過還是有排富，若家長要送孩子去念一個月30萬元的雙語私幼，北市府也不會管你。

台北市教育局表示，台北市「一生六六大順」幼兒學費補助方案將在111學年度第2學期正式轉型為「您我寶貝你」私立幼兒園學費差額補貼方案，參照現行準公共幼兒園學費差額由政府補貼精神，將原有每學期補助家長1萬3660元，轉型為補貼幼兒園每生學費差額，最高每學期2萬5880元，較現行增加每月約2000元，補助對象未改變，每生補貼金額由幼兒園直接扣減家長繳交費用，透過公私協力減輕家長育兒負擔。

教育局表示，未來台北市將持續遵守對市民的諾言「我們的孩子，我們一起養！」除了補助政策轉型外，更研議「國民義務教育向下延伸至5歲」、「3、4歲免學費」政策，為高品質的學前教育持續努力，讓幼兒幸福感不間斷，政策延續，寶貝下一代！