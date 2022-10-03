公布77家新北嚴選名單 侯友宜將領業者參加展售推廣

新北市府今公布新北嚴選名單，共46項商品、31家美食入選，包括台華窯、團購美食豆酥朋、武藏野及名店深坑古早厝和米詩堤等。新北市長侯友宜今出席頒獎典禮說，今年有284件商品、187家店參賽，8月還有網路票選逾30萬人次參與，之後也會帶領伴手禮業者參加展售推廣，盼未來能為經濟注入新動能。

侯友宜說，新北市每2年舉辦伴手禮徵選活動，今年除新北各地特色商品外，也擴大舉辦美食名店徵選，總計有284件商品、187家店參賽。8月份網路票選逾30萬人次參與，投下近70萬票，競爭相當激烈，也顯示民眾對新北經濟復甦的期待與信心，之後也會帶領伴手禮業者參加展售會廣，盼未來能為經濟注入新動能。

經發局說，今年特色商品的入圍業者有，歷年多次入圍的「阮的肉干」，已將大家認知過年過節才會選購的傳統美食，搖身一變成為平日可以輕鬆品嘗的隨手美味。「三口幸福」則以新北茗茶入味法式千層，開發金萱包種佐香檸法式千層，將法式千層再添幽香茶韻。

美食名店方面，「金山芋圓王」運用金山在地芋頭、地瓜食材，與純手工的麵食「兩支北方麵食館」獲幸福台灣味的極品嚴選獎。「印食堂」以用餐環境乾淨整齊，道地印尼口味，類Tapas點餐概念跳脫傳統新住民美食現點現炒方式，和「大姊的店新加坡料理」以融合新加坡和馬來西亞滋味料理，廣獲評審一致好評，獲得新住民家香味的極品嚴選獎。

值得一提的是，印食堂老闆為了支持與鼓勵交往十多年的新住民女友一起參加比賽，兩人為此特別辦理公證走入婚姻殿堂，期以印尼女兒與新住民女婿的身分，代表印尼家鄉爭取榮耀，也讓另一半更能放心、安心的安居落戶於新北市，共創更美好的未來。