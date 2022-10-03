雙溪簡易自來水工程完工 解決山城居民自找水源問題

新北雙溪是不少民眾嚮往的輕旅行秘境，但因地勢較高且偏遠，部分地區仍無自來水管線鋪設，居民必須自行尋找野溪山泉的水源取水，夏季枯水期也面臨水量不足問題。新北水利局表示，已補助約577萬元經費，在三貂里、三港里及平林里興建簡易自來水設備，讓當地71戶居民用水更便利。

新北市平溪區三貂里、三港里及平林里屬於自來水管線無法到達的偏遠山區，當地居民必須自覓水源引水，除供水不穩定外，每到夏季枯水期，因上游水源水量減少而導致供水不足。此外，當地居民多半年長行動不便，民生用水的便利性更加重要。

水利局說明，為解決當地用水問題，已補助雙溪區公所約577萬元，辦理簡易自來水系統的新設與維護，內容包括新設取水堰2座、5公噸不銹鋼桶8座及10公噸不銹鋼桶2座、12噸RC過濾式配水池2座、HDPE管線2200公尺、排泥閥及排氣閥設備9組，接下來就能有效汲取水源，使供水穩定，也能儲備用水因應水量短少的情況。

雙溪區三貂里長連建昌提到，新設的RC過濾式配水池比較起傳統不鏽鋼儲水桶，它透過「集水-過濾-蓄水」的過程後再送到里民家，水質更加清澈；此外，從前每次遇豪大雨造成水源混濁，隔天立即要清理儲水桶避免淤泥堆積，但該款過濾式配水池因為分區儲水，只需要清潔集水區與過濾區即可達到效果，日常維護作業方便很多。

水利局長宋德仁表示，除雙溪外，新店、三峽、三芝、石門、貢寮、瑞芳等地勢較高的山區，今年共有25案簡易自來水工程陸續完工，幾區內的居民較多是年邁長輩，因此用水便利性讓移居都市工作生活的子女們相當關心，市府除關心也設法解決問題。