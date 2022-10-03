蔣萬安酸王必勝不像指揮官 反像陳時中的發言人

民進黨台北市長參選人陳時中10月1日舉行競選總部成立大會，衛福部長薛瑞元、指揮中心指揮官王必勝現身力挺，遭在野黨炮轟指揮中心將成「陳時中的第二個競選總部」；國民黨台北市長參選人蔣萬安今舉行競選官網、募款小物發布會，蔣酸，王必勝感覺不是很像指揮官，而是像陳時中的發言人。

蔣萬安表示，昨天他參加環南市場的聯誼餐會，王必勝也在現場，現在看到王必勝常常出席很多活動，而且對於選舉有很多評論跟看法，感覺王必勝不是很像指揮官，而是像陳時中的發言人，甚至把指揮中心當作「陳時中第二個競選總部」。

另外，疾管署對於112年防疫預算編列845億元，創疾管署史上最高預算，更是今年度187億元的4.5倍；多出的658億元，主要用於防疫物資及藥品徵用278億元，而疫苗採購檢驗256億元。

蔣萬安表示，可以理解防疫當然是料敵從寬，要編列相關防疫經費，不分黨派，只要對人民有利就會支持，但對於細節一定以一一嚴格檢視，確保到底人民納稅錢、公帑有無花在刀口上。