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新莊新月廣場「新月文化祭」 化身廟埕充滿熱鬧氣氛

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北高灘處從109年啟動新莊的「大河之舟」計畫，其中新莊新月橋下「新月廣場」於9月24日正式開放，古貨船在新月池旁猶如古新莊港再現。圖／新北高灘處提供
新北高灘處從109年啟動新莊的「大河之舟」計畫，其中新莊新月橋下「新月廣場」於9月24日正式開放，古貨船在新月池旁猶如古新莊港再現。圖／新北高灘處提供

新北高灘處從109年啟動新莊的「大河之舟」計畫，其中新莊新月橋下「新月廣場」於9月24日正式開放，並於今天辦「2022新月文化祭」活動，現場營造出濃厚廟會氣氛，不只可透過文史展示感受當年榮景，還能傳統美食及闖關遊戲等，吸引不少家庭總動員前來體驗。

新月廣場於110年12月開工，歷經10個多月的改建工期完工，今開跑文化祭活動邀請新西園掌中劇團、YOYO家族明星，及明華園歌仔戲團登台表演，現場掛滿宮廟燈籠，充滿濃厚廟會氣氛，將新月廣場營造猶如新莊廟街的廟埕。

新北市長侯友宜今晚到場參與開鑼儀式，和市民感受廟會氣氛。他表示，新月廣場人文廊帶以新莊古碼頭為意象，結合地標「新月橋」，於橋下設置新月池、大河之舟意象的古船，提供市民朋友一個河濱休憩及探索歷史的場所，是一個感性與知性兼具的地方。

侯友宜分享，今新月文化祭活動現場掛起的紅黃燈籠、美食小吃攤販及表演戲台，猶如小時候那種廟埕辦廟會的感覺，新月廣場就像是新莊廟街的廟埕，再加上今日多個團體演出，相信很多民眾都很喜歡。

活動現場有廟街宮廟文史展示，可品味懷舊外，慈祐宮、武聖廟、保元宮、慈惠堂、擇善寺等，也有擺設介紹宗教文物，讓民眾觀賞拍照。另外，還有免費傳統美食、民俗體驗DIY及闖關遊戲，吸引許多民眾全家老中青一同參加，重現廟口看戲，逛廟會的熱鬧場景。

另外，也有充氣溜滑梯，並規畫了傳藝師傅，免費指導小朋友製作捏麵人、剪紙及折草編等民俗技藝體驗，吸引許多大小朋友報名參加；4個闖關區及拍照打卡活動，完成任務就有精美開運小物、自行車頭巾或文昌筆等，以及傳統廟會夜市的打彈珠、套圈圈等攤位，吸引不少家庭總動員體驗。

高灘處代理處長張修銘表示，希望透過新月廣場的整建，將新莊廟街的人群導進新莊河濱公園，讓民眾能更便利地接觸大自然及體驗河濱公園的美，廣場也可以是廟街廟埕，宮廟有活動可以來這個廣場舉辦，因這裡就是咱們廟街的廟埕。

新莊新月橋下「新月廣場」今舉辦「2022新月文化祭」活動，重溫廟口看戲、逛廟會的熱鬧場景。圖／新北高灘處提供
新莊新月橋下「新月廣場」今舉辦「2022新月文化祭」活動，重溫廟口看戲、逛廟會的熱鬧場景。圖／新北高灘處提供
新莊新月橋下「新月廣場」今舉辦「2022新月文化祭」活動，現場闖關遊戲吸引許多民眾全家老中青一起來參加。圖／新北高灘處提供
新莊新月橋下「新月廣場」今舉辦「2022新月文化祭」活動，現場闖關遊戲吸引許多民眾全家老中青一起來參加。圖／新北高灘處提供
新莊新月橋下「新月廣場」今舉辦「2022新月文化祭」活動，現場將新月廣場營造猶如新莊廟街的廟埕。圖／新北高灘處提供
新莊新月橋下「新月廣場」今舉辦「2022新月文化祭」活動，現場將新月廣場營造猶如新莊廟街的廟埕。圖／新北高灘處提供
新莊新月橋下「新月廣場」今舉辦「2022新月文化祭」活動，高灘處提供新莊知名傳統美食供民眾免費享用。圖／新北高灘處提供
新莊新月橋下「新月廣場」今舉辦「2022新月文化祭」活動，高灘處提供新莊知名傳統美食供民眾免費享用。圖／新北高灘處提供
新莊新月橋下「新月廣場」今舉辦「2022新月文化祭」活動，現場還有民俗體驗剪紙DIY。圖／新北高灘處提供
新莊新月橋下「新月廣場」今舉辦「2022新月文化祭」活動，現場還有民俗體驗剪紙DIY。圖／新北高灘處提供
新莊新月橋下「新月廣場」今舉辦「2022新月文化祭」活動，全台知名的明華園黃字戲劇團壓軸演出。圖／新北高灘處提供
新莊新月橋下「新月廣場」今舉辦「2022新月文化祭」活動，全台知名的明華園黃字戲劇團壓軸演出。圖／新北高灘處提供
新莊新月橋下「新月廣場」今舉辦「2022新月文化祭」活動，吸引民眾前來休憩及探索歷史。圖／新北高灘處提供
新莊新月橋下「新月廣場」今舉辦「2022新月文化祭」活動，吸引民眾前來休憩及探索歷史。圖／新北高灘處提供

侯友宜

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