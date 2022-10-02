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「一句話惹怒新北各區」掀熱議！ 網吐1句話：全新北都適用

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為新北市淡水新市鎮街景。 聯合報系資料照片／記者邱德祥攝影
圖為新北市淡水新市鎮街景。 聯合報系資料照片／記者邱德祥攝影

改編自日劇「東京女子圖鑑」的都會成長愛情劇「台北女子圖鑑」上周開播後，由於劇中許多場景、台詞過度誇大南北差異，遭網友們砲轟劇情有點脫離現實不符合現況。其實，台灣各縣市的各個行政區都有屬於自己的特色，也難免被貼上「標籤」，引發民眾戰個不停。有網友拋出「一句話惹怒新北各區」的討論話題，想聽聽眾人意見。

原PO在PTThome-sale看板表示，每次看新北各行政區的相關討論，推文底下總是一片論戰，只要出現特定關鍵字，就一堆自稱當地人的網友跳出來護航，因此決定把蒐集到的資訊整理如下：

三重：8+9宮廟大本營

新店：偏僻郊區

淡水：去台北市區比桃園還久

中和：矮板橋永和一截的凹陷地帶

新莊：進台北市要過兩個橋（堤防）

土城：板橋中和的跟班小弟

板橋：再怎麼發達還是新北

永和：鼻屎大的低端地方還想裝台北人

文末，原PO提出「還有能幫忙補充的嗎」，不少鄉民回應「林口：台灣溫哥華」、「林口：你們那邊是桃園龜山區嗎？」、「鶯歌：你們桃園人」、「雙溪：我是新北市嗎？」、「板橋：耶誕城；新莊：大拜拜；土城：關犯人地方；汐止：永遠泡在水裡；林口：霧都；三重：8+9；中永和：九龍山寨城」、「金山、萬里：不是應該併在基隆嗎？」。

另外有網友一針見血表示，「講三重猴子很多也沒啥感覺，因為是事實，三重人路過」、「全新北都適用：不要再說自己住台北了，沒有台北縣了」、「新北本來就是老二，拿老二去跟老大（台北市）比，輸很正常」。

新北市是中華民國的直轄市、台灣六都之一，於2010年由原臺北縣改制而來。根據新北市政府民政局的資料顯示，全市劃分為29區，包括板橋、三重、中和、永和、新莊、新店、土城、蘆洲、汐止、樹林、鶯歌、三峽、淡水、瑞芳、五股、泰山、林口、八里、深坑、石碇、坪林、三芝、石門、金山、萬里、平溪、雙溪、貢寮和烏來。

新北 PTT

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