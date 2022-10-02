流動的台灣飲食特展 要用飲食開創移工在台美好生活

「當你離開家，你會想念什麼食物？我會想念媽媽的料理」，已經來台10年的移工莉莉，朗讀著在台灣逛市場、煮自己懷念家鄉料理雞肉麵給阿公吃、自製台灣糕點的心情故事，儘管這些聽來都只是日常，但卻是移工們在台生活的點點滴滴，更隱藏著滿滿的文化共融意義。

為了讓民眾體會移工到台工作的思鄉之情，北市勞動局即日起舉辦「南洋特調-流動的台灣飲食現場」特展。勞動局長高寶華表示，移工跨過遙遠距離到台灣工作，盼透過這次的展覽，讓國人認識印尼、越南、泰國、菲律賓等移工朋友們的家鄉文化，並瞭解彼此國家的風土民情，並懷著感恩的心，感謝移工幫助照顧家庭。

這次的展覽特別以紅色塑膠椅、街邊攤販及折疊桌等街頭布置，增添南洋風味，讓來參觀的民眾及移工們，可以一解疫情下未能出國之癮，讓人身猶如身處南洋國度，也藉「包」、「調」、「泡」三種日常生活常見的料理型態，呈現台灣傳統美食與印尼、越南、菲律賓等料理之間相互連結又各映其趣的部分。