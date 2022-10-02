新北國慶日活動 侯友宜、淡商女籃領唱 健行拿限量蔬菜能量包

2022年國慶日，新北市府將在三重大都會公園舉行國慶升旗典禮，並由新北市長侯友宜、HBL高中籃球聯賽冠軍淡水商工女子籃球隊領唱國歌。此外，民政局規畫國慶健行活動，全長1.2公里，行經新北熊猴森樂園，並發送限量5000份蔬菜能量包，歡迎市民穿上國旗元素裝扮一同參加。

民政局長柯慶忠說，2019年侯友宜率市府團隊，到五股硬漢嶺攻頂、唱國歌，2020年則從八里騎乘單車至鶯歌龍窯橋，去年則結合全運會迎聖火活動，傳遞堅持奮戰精神，今年規畫國慶健走活動，與民眾一同享受疫後健康新生活。

柯慶忠說，今年選擇腹地廣大的大都會公園作為升旗地點，並舉辦1.2KM活力健走活動。開場將由南強工商表演藝術科帶來Kpop女團、Freestyle以及Locking 的熱舞表演，並由侯友宜及淡水商工女子籃球隊於現場高唱國歌及國旗歌。

另外，國慶健行活動則在新北熊猴森樂園舉行，不僅能體驗全台最大共融式堤坡滑梯樂園，且健走完全長1.2公里，還能獲限量的蔬菜能量包。

民政局表示，除國慶當天升旗及活力健行，今年也在各行政區重要道路及聯外橋梁設置萬面國旗，營造旗海飄揚壯麗景象，市府大廳更垂掛25面正8號巨幅國旗，要讓洽公民眾感受濃濃國慶氛圍。

此外，民政局也預告，官方粉專「新北民政保平安」將於下週號召廣大網友上傳國旗元素照並留下對國家的祝福與期待，以多元活潑的方式與民眾一同歡慶雙十。