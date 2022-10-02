快訊

16歲少女衝北宜自摔遭輾斃 事發前傳訊男友「車子怪怪的」

快加油 中油：明起汽、柴油各調漲0.1元及0.2元

新北國慶日活動 侯友宜、淡商女籃領唱 健行拿限量蔬菜能量包

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
2022年國慶日，新北市府將在三重大都會公園舉行國慶升旗典禮。記者劉懿萱／攝影
2022年國慶日，新北市府將在三重大都會公園舉行國慶升旗典禮。記者劉懿萱／攝影

2022年國慶日，新北市府將在三重大都會公園舉行國慶升旗典禮，並由新北市長侯友宜、HBL高中籃球聯賽冠軍淡水商工女子籃球隊領唱國歌。此外，民政局規畫國慶健行活動，全長1.2公里，行經新北熊猴森樂園，並發送限量5000份蔬菜能量包，歡迎市民穿上國旗元素裝扮一同參加。

民政局長柯慶忠說，2019年侯友宜率市府團隊，到五股硬漢嶺攻頂、唱國歌，2020年則從八里騎乘單車至鶯歌龍窯橋，去年則結合全運會迎聖火活動，傳遞堅持奮戰精神，今年規畫國慶健走活動，與民眾一同享受疫後健康新生活。

柯慶忠說，今年選擇腹地廣大的大都會公園作為升旗地點，並舉辦1.2KM活力健走活動。開場將由南強工商表演藝術科帶來Kpop女團、Freestyle以及Locking 的熱舞表演，並由侯友宜及淡水商工女子籃球隊於現場高唱國歌及國旗歌。

另外，國慶健行活動則在新北熊猴森樂園舉行，不僅能體驗全台最大共融式堤坡滑梯樂園，且健走完全長1.2公里，還能獲限量的蔬菜能量包。

民政局表示，除國慶當天升旗及活力健行，今年也在各行政區重要道路及聯外橋梁設置萬面國旗，營造旗海飄揚壯麗景象，市府大廳更垂掛25面正8號巨幅國旗，要讓洽公民眾感受濃濃國慶氛圍。

此外，民政局也預告，官方粉專「新北民政保平安」將於下週號召廣大網友上傳國旗元素照並留下對國家的祝福與期待，以多元活潑的方式與民眾一同歡慶雙十。

新北市長 國慶 2022大選 侯友宜

延伸閱讀

批市府成競辦 林佳龍：侯友宜言行不一、局長打烏賊戰

【即時短評】首赴台北輔選即雙壓軸 侯友宜正「廣積糧」？

林佳龍批侯友宜市府當競總 王鴻薇：行政不中立祖師爺

侯友宜被視最強母雞 林佳龍酸：因為志在選總統

相關新聞

白晝之夜遭批像「士林振興計畫」 網友轟人擠動線差：爛到炸

今年台北白晝之夜以「士林大戲院」為主題，共有北藝、士林夜市、士林官邸及台北科學藝術園區等4大展區，讓民眾走上藝術街頭、化身主角享受這12小時。不過則有網友批評今年的活動人潮眾多、動線規劃差，直呼是「最爛的一屆」。

新北國慶日活動 侯友宜、淡商女籃領唱 健行拿限量蔬菜能量包

2022年國慶日，新北市府將在三重大都會公園舉行國慶升旗典禮，並由新北市長侯友宜、HBL高中籃球聯賽冠軍淡水商工女子籃球...

新北完成50所學校「通學廊道」 目標8年80校

新北市長侯友宜上任後積極推動「通學廊道改善計畫」，透過工程改善，讓學童上下學時不必再與車輛爭道。侯友宜今天視察剛完工的板...

坪林青農推不含酒精「茶慶酒」 行動茶Bar雙北巡迴推廣

不少民眾喜歡「小酌怡情」，尤其喜歡現代創新不同風味的酒，新北坪林青年茶業發展協會近期推出新品「茶慶酒」，不含酒精但帶酒香...

台北仁濟院二樓牆面遭大範圍移除 文化局已要求停工

位於台北市廣州街的台北仁濟院是北市文化局列冊追蹤的建物，卻被發現8月起悄悄進行工程，二樓牆面遭大範圍移除，由於仁濟醫院具...

新北16處寵物公園 年底再增5處

全國家戶有家犬貓數量以新北市31萬8667隻最多，占15.13%，目前全市有16處寵物公園開也是全國最多，多分布在新店、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。