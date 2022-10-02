新北完成50所學校「通學廊道」 目標8年80校
新北市長侯友宜上任後積極推動「通學廊道改善計畫」，透過工程改善，讓學童上下學時不必再與車輛爭道。侯友宜今天視察剛完工的板橋忠孝國中通學廊道，他表示，新北市已達成「4年50所學校通學環境改善」的里程碑，目標是朝8年80所的目標邁進。
新北市許多學校周邊人行道窄小，又有停車格、變電箱、路樹擋路，磁磚也有破碎、脫落問題，學生、家長難以行走，新北市府決定逐一解決通學廊道問題。板橋區忠孝國中通學廊道是侯宜友上任以來大力推動的通學廊道計畫第50所完工學校。
侯友宜視察後表示，板橋區忠孝國中通學廊道改善完工後，整併調整原先停車格、電桿、樹穴等設施，解決既有人行道淨寬不足問題，使人行道大幅拓寬，達到淨寬150公分標準，創造更廣闊的人行道空間。
侯友宜說，忠孝國中通學廊道採納造型候車亭及家長等候區等設計，讓周邊環境有濃郁的文教區氣息，而廊道改善後，受益的不只是學童與接送家長，周遭社區民眾及用路人也可以共享，不僅創造優質的步行與通行環境，也能讓人行道及附屬設施回到「以人為本」的初衷，塑造出整齊美觀且適宜步行的街道。
工務局指出，他們會拓寬所有的人行步道，若路幅不夠，就會將學校圍牆內推，增加人行道的空間，並將學校周邊廊道的路樹、變電箱推到路廊外側或校內，增加路幅空間。
養工處表示，2019年至2021年已完成38所學校，2022年迄今完成三重區光榮國小、土城區土城國小、板橋區板橋國小、板橋高中、海山高中、沙崙國小、新埔國小、忠孝國中、新莊區新莊國小、金山區金美國小、深坑區深坑國小、深坑國中等12所學校，合計已完成50所學校的周邊環境改善，總經費約8.48億元。
養工處指出，這20案當中有爭取到中央前瞻計畫補助，經費約3.38億元，改善總長度達26.78公里，改善面積6萬3622平方公尺，受惠的學校師生約9.27萬人。
工務局說，市府預計今年度將再完成鶯歌區鶯歌國中、鶯歌國小、泰山區同榮國小、五股區成州國小、三重光榮國小共5校，預估8年共可完成80所學校。除部分尚在規畫或招標外，藉由道路巡查、校方及里長反映、民眾建議等多重管道廣納各方意見，經團隊審慎評估有改善之必要後，納入「通學廊道改善計畫」名單內，會按期程逐一改善。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言