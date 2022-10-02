新北完成50所學校「通學廊道」 目標8年80校

新北市長侯友宜上任後積極推動「通學廊道改善計畫」，透過工程改善，讓學童上下學時不必再與車輛爭道。侯友宜今天視察剛完工的板橋忠孝國中通學廊道，他表示，新北市已達成「4年50所學校通學環境改善」的里程碑，目標是朝8年80所的目標邁進。

新北市許多學校周邊人行道窄小，又有停車格、變電箱、路樹擋路，磁磚也有破碎、脫落問題，學生、家長難以行走，新北市府決定逐一解決通學廊道問題。板橋區忠孝國中通學廊道是侯宜友上任以來大力推動的通學廊道計畫第50所完工學校。

侯友宜視察後表示，板橋區忠孝國中通學廊道改善完工後，整併調整原先停車格、電桿、樹穴等設施，解決既有人行道淨寬不足問題，使人行道大幅拓寬，達到淨寬150公分標準，創造更廣闊的人行道空間。

侯友宜說，忠孝國中通學廊道採納造型候車亭及家長等候區等設計，讓周邊環境有濃郁的文教區氣息，而廊道改善後，受益的不只是學童與接送家長，周遭社區民眾及用路人也可以共享，不僅創造優質的步行與通行環境，也能讓人行道及附屬設施回到「以人為本」的初衷，塑造出整齊美觀且適宜步行的街道。

工務局指出，他們會拓寬所有的人行步道，若路幅不夠，就會將學校圍牆內推，增加人行道的空間，並將學校周邊廊道的路樹、變電箱推到路廊外側或校內，增加路幅空間。

養工處表示，2019年至2021年已完成38所學校，2022年迄今完成三重區光榮國小、土城區土城國小、板橋區板橋國小、板橋高中、海山高中、沙崙國小、新埔國小、忠孝國中、新莊區新莊國小、金山區金美國小、深坑區深坑國小、深坑國中等12所學校，合計已完成50所學校的周邊環境改善，總經費約8.48億元。

養工處指出，這20案當中有爭取到中央前瞻計畫補助，經費約3.38億元，改善總長度達26.78公里，改善面積6萬3622平方公尺，受惠的學校師生約9.27萬人。