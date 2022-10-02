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坪林青農推不含酒精「茶慶酒」 行動茶Bar雙北巡迴推廣

聯合報／ 記者李成蔭劉懿萱／新北即時報導
「茶慶酒」外包裝以啤酒罐樣式做設計，從製作、設計充分展現新世代創新精神。圖／新北農業局提供
「茶慶酒」外包裝以啤酒罐樣式做設計，從製作、設計充分展現新世代創新精神。圖／新北農業局提供

不少民眾喜歡「小酌怡情」，尤其喜歡現代創新不同風味的酒，新北坪林青年茶業發展協會近期推出新品「茶慶酒」，不含酒精但帶酒香味，其中由新北農業局協助協會設計包裝，並推出行動茶Bar，以特色調飲結合製茶體驗，近期將巡迴雙北推廣「新北百萬冠軍茶」。

農業局說明，茶慶酒是以包種茶的甘醇作為底蘊，透過窨製薰香技術，讓酒的香氣被茶葉吸附，香氣濃郁持久。高粱酒包種茶帶有高粱酒本身的釋迦、波蘿蜜熟果香；威士忌紅茶則有葡萄乾、蜂蜜甜香、熟果香及木質香，酒香與茶香協調平衡，為不含酒精但帶酒香味的茶品，可做成茶乾、茶包等，冷熱飲皆可調製。

農業局提到，在茶罐包裝設計上，以啤酒罐樣式做設計，並用亮色系年輕世代特色，同時結合潮流視覺，將小麥、玉米及紅麴製酒元素納入，外盒以啤酒罐樣式做設計，茶包放入罐內，就像啤酒即開暢飲，從製作、設計充分展現新世代創新精神。

坪林青年茶業發展協會長詹承得表示，行動茶Bar將巡迴雙北推廣包種茶，民眾現場可透過製茶技藝體驗及品茗認識新世代茶品，顛覆以往對茶葉的印象。另外，將在10月21日至30日於松菸風格職人市集辦理展售會活動，現場可以優惠價購買茶慶酒，體驗「台茶新潮流」。

農業局長李玟表示，新北市推動農業創生，跨域導入設計及業界資源，鼓勵農業創生團隊與在地青年持續經營地方，由農業創生推動經營地方底蘊，讓更多族群參與，並提供各項行政資源，展現農業創生新世代風貌。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

茶慶酒是以包種茶的甘醇作為底蘊，透過窨製薰香技術，茶葉吸附酒香。圖／新北農業局提供
茶慶酒是以包種茶的甘醇作為底蘊，透過窨製薰香技術，茶葉吸附酒香。圖／新北農業局提供
坪林青年茶業發展協會近期推出新品不含酒精帶有酒香的「茶慶酒」。圖／新北農業局提供
坪林青年茶業發展協會近期推出新品不含酒精帶有酒香的「茶慶酒」。圖／新北農業局提供
坪林青年茶業發展協會推出「行動茶Bar」，以特色調飲結合製茶體驗，巡迴雙北推廣「新北百萬冠軍茶」。圖／新北農業局提供
坪林青年茶業發展協會推出「行動茶Bar」，以特色調飲結合製茶體驗，巡迴雙北推廣「新北百萬冠軍茶」。圖／新北農業局提供

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