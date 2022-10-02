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協助弱勢失業者找工作 台中勞工局兩年讓468人次就業

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市政府勞工局和社會局執行「強化社會安全網計畫」，協助弱勢失業者就業，兩年來協助468人次就業。圖／台中市勞工局提供
台中市政府勞工局和社會局執行「強化社會安全網計畫」，協助弱勢失業者就業，兩年來協助468人次就業。圖／台中市勞工局提供

台中市政府勞工局和社會局執行「強化社會安全網計畫」，在14個家庭福利服務中心提供定期或預約的駐點就業諮詢服務，由專責就業服務員協助民眾就業、創業諮詢，協助弱勢失業者就業，兩年來協助468人次就業。

勞工局長張大春表示，透過和家庭福利服務中心駐點及合作服務，主動找出需要服務的弱勢民眾，透過就服員個案管理模式，提供面訪、深度會談，了解個案求職需求，為個案擬定專屬的求職計畫，服務過程中也運用就業促進專案及獎勵計畫等工具，幫助求職者走入職場，重拾信心，達到穩定就業目標。

他舉例，新住民且具低收入戶身分的小欣，單親獨自撫養一名子女，收入不穩定且不足以支付家用開銷，想找一份正職工作，卻苦於不識字屢遭雇主拒絕。家庭福利服務中心社工得知小欣情況後，便協助預約勞工局駐點就業服務，透過就服員了解小欣經濟上的壓力、求職管道不足等障礙，協助其尋找合適職缺。

像是聯繫雇主說明個案不識字狀況，並提前協助小欣建置履歷表及陪同面試，錄取後也協助完成薪資開戶、勞工體檢等就業相關準備；就服員同時也運用勞工局「弱勢勞工就業獎勵金」，鼓勵她就業滿30日後即可領取，強化就業穩定性、減輕部分經濟壓力，目前已穩定就業滿3個月。

台中市就業服務處說，為協助民眾了解職涯方向、排除求職障礙、做好就業前準備，9月也規劃舉辦講座、產業參訪及支持性就業準備團體，並透過市府弱勢勞工就業協助計畫提供就業獎勵金，鼓勵弱勢勞工積極求職、穩定就業。活動資訊可至就業服務一鍵Catch網站查詢及報名(https://1catchjob.taichung.gov.tw/)，或打04-22289111分機轉36476，找何小姐。

求職 勞工局

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