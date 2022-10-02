旅讀週曆／轉角遇到藝術 新北巷弄藝起來演繹傳統時尚
image source：網路溫度計／旅讀週曆
文／賴琬琳
新北巷弄藝起來今年邁入第九年，至今舉辦超過200場藝文演出，吸引85萬人次參與。今年更深入10個行政區，用2個月的時間舉辦10場「戲、偶、歌」的表演，用藝術行動走進市井小民的心中。讓我們跟著旅讀週曆節目，一起去看看。
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「綜藝天后」白冰冰、團體「台一線」，與蔡佳麟、賴慧如、蔡家蓁和陳思瑋、還有今年超火紅選秀節目《原子少年》的金星組合登台演出，跨世代的表演陣容，就在林口社區運動公園的台語歌曲演唱會。
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秉持「承傳統、創新局」精神的唐美雲歌仔戲團，在新莊運動公園陽光草坪帶來獲得電視金鐘獎肯定的《天鵝宴》，這部戲描述唐太宗想要舉辦「天鵝宴」招待各國使節，和負責捕捉天鵝的地方官員郿道九，雙方交鋒的精采故事，集結歌仔戲界四大台柱演員唐美雲、許秀年、小咪及王金櫻。
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「板橋435藝文特區」位在大漢溪旁邊，名稱由來非常好懂，就是這裡的門牌號碼435號，一進入口看到的枋橋大劇院，是一棟歐式新古典主義風格的特色建築，園區建築物目前已經進駐許多優秀的藝文表演團體，戶外空間還規劃了可以讓親子同樂的大沙坑，以及粉筆塗鴉柏油路。
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讓藝文表演走進巷弄內，新北市文化局每年舉辦這樣特殊的活動，今年已經落幕，也讓我們跟著旅讀週曆節目，一起感受當時的歡樂氣氛。
巷弄藝起來：https://www.ntcpaic.com.tw/index.html
旅讀週曆：https://youtu.be/v-lPgDuLnTU
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