台北仁濟院二樓牆面遭大範圍移除 文化局已要求停工
位於台北市廣州街的台北仁濟院是北市文化局列冊追蹤的建物，卻被發現8月起悄悄進行工程，二樓牆面遭大範圍移除，由於仁濟醫院具有當代歷史文化意義，引起文資團體關注。文化局表示，有接獲民眾通報，9月29日有三位文資委員到現場了解，施工方表示是進行防水工程，文資委員已要求對方停工。
仁濟院的源起可追溯至清治時代的窮民救助機構，最早是由板橋林家林維源於1866年邀集地方士紳所共同創立的保嬰局、育嬰堂、回春院、養濟院、同善堂等社會慈善基構。
仁濟院附近居民指出，仁濟院自8月底搭建鷹架，目前往內看可以看到二樓牆面被大範圍移除，「直接看到天空」，已拆毀的結構恐損壞歷史主體建築風貌，讓居民相當緊張。
文化局表示，有接獲民眾通報仁濟院二樓進行工程，上個月底有三位文資委員到場了解，向施工單位詢問施作原因，對方表示因為漏水所以進行防水工程，文資委員要求對方停工，並要提供工程設計及範圍等說明，之後將對仁濟院進行文化資產價值評估程序，因仁濟院目前未被認定為文化資產，所以施工並無違法。
國立師範大學兼任助理教授蕭文杰表示，台北仁濟院重要的史蹟文物「淡北育嬰堂碑」，敘述1870年台灣府淡水撫民同知陳培桂創設育嬰堂的經過；該處至日治時期也是社會慈善救濟機構，直至國民政府遷台後，1950年代年財團法人登記台北仁濟院。
蕭文杰表示，為擴大醫療服務，1972年至1975年間，仁濟醫院興建新大樓，才讓「淡北育嬰堂碑」重新出土，文獻會為重彰古蹟蕃衍文化，則於1975年撰立「淡水育嬰堂碑沿革記略」碑文以紀念，目前上述這兩塊碑文被並列鑲嵌在仁濟醫院大門口西側的牆上，為戰後建築罕見文物。
蕭文杰表示，過去已發生過列冊追蹤的「陳復禮洋樓」遭拆半毀的狀況，如今又出現台北仁濟院突然動工，他質疑北市文化局列冊追蹤的制度，再加上列冊追蹤資料不公開，恐有其它未落實列冊追蹤而遭毀壞的文物。
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