白晝之夜湧人潮 參加者讚士林夜市彷彿回到20年前榮景

台北白晝之夜1日傍晚六點在士林登場，主題為「士林大戲院」，活動分為四大展區，三大玩法。活動現場在晚間湧入人潮，主辦單位也在臉書貼出人山人海的照片，無黨籍台北市長參選人黃珊珊晚間也和民眾黨議員參選人黃瀞瑩及陳思宇一起走逛，陳思宇說士林夜市彷彿回到20年前的人潮。

台北市自2016年起響應源自法國的白晝之夜，與法國在台協會合辦台北白晝之夜，邀請民眾走入街頭享受精彩藝術活動，今年以現場體驗、線上體驗、現場結合線上體驗等3種方式，4大展區、超過95組節目和藝術作品，讓民眾12小時徹夜體驗藝術不斷電的精彩魅力。台北市長柯文哲、法國在台協會主任公孫孟、宏都拉斯駐台大使布羅德晚間出席開幕活動。

文化局表示，白晝之夜每年舉辦場地都藉由城市特色、在地文化特質融入藝術裝置與節目，今年來到士林，夜市美食也是重要的文化特質之一，在地老店蜜酥雞排、彩券行、碳烤玉米，以及必比登推薦小吃藥燉排骨，是台灣城市文化重要的一環。為了鼓勵民眾再一次認識夜市美食，特別推出白晝之夜限量消費抵用券，持券可到士林夜市超過260家合作商家消費。

柯文哲致詞時表示，台北表演藝術中心歷經10年才蓋好、過程非常痛苦，但總算把北藝中心呈現給市民，之前燈節算是測試，白晝之夜也選在這邊，他笑說「其實也很想看看這些年輕人搞什麼鬼」，所以把藝術的夜晚還給大家，大家可以自由探索。

黃珊珊晚間和黃瀞瑩、陳思宇到現場欣賞表演。黃珊珊說要不是她明天一早要出門，她也想留下來不回家，今年的表演都很不錯，跟以前不太一樣，都很值得看，士林夜市經過改造之後跟以前很不同，希望大家多到士林夜市看看，之後外國觀光客回來後，一定也能發現士林夜市的不一樣。