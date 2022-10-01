台南七股大潮溝種電爭議 市府調查：位在生態敏感區域

有關台南七股大潮溝申請種電案，台南市經發局表示，本案設置容量預估為98.89MW，依電業法規定審查權責在中央單位，現正由經濟部能源局進行電業籌設審查程序。

經發局說，經函詢內政部營建署城鄉發展分署，本案雖未位於重要濕地範圍，但因位處生態敏感區域，已函文給能源局在審查電業籌設案時，審慎評估未來太陽光電建置可能影響程度，應落實環社檢機制，確保再生能源政策推動的同時，也能確保環境生態及居民權益不受影響。

市府指出，再生能源是國家推動中的重要政策，為落實達成我國能源轉型之願景，朝非核家園之路前進，完成低碳永續社會的建構，中央各部會以及地方政府均積極盤點閒置公有土地，針對各光電申請案件也依法嚴格進行審查，台南市政府也秉持該立場，盼在推動能源政策的同時，也能兼顧友善生態環境及考量地方發展需求。

經發局說，針對七股大槽溝申請設置太陽能光電板一案，是位在七股區新生段的一般農業區的水利用地，現況雖為公有水利設施，惟其水域範圍現況多處為私設蚵棚，佔用面積高達90公頃以上。而光電業者係租用國有財產署閒置土地，在不影響現有水利設施功能的前提下，提出申請設置水面型光電案場。

市府也向中央建議應評估案場是否鄰近村莊聚落，建議案場周圍與村莊或聚落應保持適當距離，並敦促開發業者保持與地方的溝通協調，在開發場域前與利害關係人充分溝通，弭平各界疑慮。