影／台南七股大潮溝搶種電 漁民恐慌：政府給一條活路

有光電公司申請租用國產署台南七股大潮溝水利用地，開發水面型光電案場，當地漁民透過潮溝引進海水養殖已引起恐慌紛紛站出來反對爭取生存權，指當地至少2千公頃文蛤養殖區將無乾淨水源，年近86歲曾獲十大傑出農民的郭相近也說，潮溝水優養化變黑，無乾淨水源，文蛤就無法飼養要漁民何去何從？

台南市經發局表示，這件應是業者向國有財產署承租取得土地，電業籌設申請是向中央能源局申請，因是水利用地，市府尚未接到用地變申的申請書，漁民若有意見尊重透過各種方式表達出來，也可透過經發局向中央反映在審查時納入地方意見。

今年才獲全國優秀漁民的郭永慶說，大潮溝是重要行水區，漁民也要向市政府承租水權，漁民認知這是公共行水區，嚴格限制不能承租不能移作他用，從來沒想過也認為絕不可能在行水區設光電板，漁民昨晚得知都非常恐慌，不排除北上抗爭。但七股種電面積已超過上千公頃，佔全區面積5分之1，卻不總量管制，任由業者搶地種電威脅到漁業漁民生存權。

郭永慶說，潮溝上面一旦設太陽光電板，地底泥沼化因無法行光合作用，就會優氧化沼氣化，對於該地養殖文蛤靠清淨海水及天然浮游生物的養殖業者猶如命脈被掐死。南科有一處滯洪池設浮動型光電板後，池水發臭後來就拆除，對漁民而言大潮溝設太陽光電板是不能賭的風險，萬一水源汙染文蛤死亡，國產署要賠嗎？