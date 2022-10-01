聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／台南七股大潮溝搶種電 漁民恐慌：政府給一條活路
有光電公司申請租用國產署台南七股大潮溝水利用地，開發水面型光電案場，當地漁民透過潮溝引進海水養殖已引起恐慌紛紛站出來反對爭取生存權，指當地至少2千公頃文蛤養殖區將無乾淨水源，年近86歲曾獲十大傑出農民的郭相近也說，潮溝水優養化變黑，無乾淨水源，文蛤就無法飼養要漁民何去何從？
台南市經發局表示，這件應是業者向國有財產署承租取得土地，電業籌設申請是向中央能源局申請，因是水利用地，市府尚未接到用地變申的申請書，漁民若有意見尊重透過各種方式表達出來，也可透過經發局向中央反映在審查時納入地方意見。
今年才獲全國優秀漁民的郭永慶說，大潮溝是重要行水區，漁民也要向市政府承租水權，漁民認知這是公共行水區，嚴格限制不能承租不能移作他用，從來沒想過也認為絕不可能在行水區設光電板，漁民昨晚得知都非常恐慌，不排除北上抗爭。但七股種電面積已超過上千公頃，佔全區面積5分之1，卻不總量管制，任由業者搶地種電威脅到漁業漁民生存權。
郭永慶說，潮溝上面一旦設太陽光電板，地底泥沼化因無法行光合作用，就會優氧化沼氣化，對於該地養殖文蛤靠清淨海水及天然浮游生物的養殖業者猶如命脈被掐死。南科有一處滯洪池設浮動型光電板後，池水發臭後來就拆除，對漁民而言大潮溝設太陽光電板是不能賭的風險，萬一水源汙染文蛤死亡，國產署要賠嗎？
郭永慶指出，大潮溝位址在台南市七股新生段，與黑面琵鷺保護區僅一堤防之隔， 雖透過不同水門引進海水，但海水是相通的，今年黑面琵鷺保護季剛開跑，市長黃偉哲才呼籲請大家來賞黑面琵鷺，政府若又核准一堤之隔的大潮溝設置太陽光電板，不是很諷刺嗎？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言