下周一起回收舊手機 新北可抽iPhone 14

行政院環保署辦理「手機回收月」活動，新北市環保局自10月3日起至10月31日止，只要將家中舊手機拿到指定地點回收，就有機會抽到iPhone 14、Acer筆記型電腦、千元禮券等大獎。

全台每年消費650萬支手機，回收率卻只有約12%，新北市110年行動通訊產品回收總量約49公噸，換算僅約49萬支手機，而手機內電子元件中有許多的有毒化學成份及重金屬，若沒有正確回收將造成環境汙染。

為鼓勵民眾正確回收不再使用的舊手機，配合環保署推出「手機回收月」活動，只要於活動期間將舊手機拿到指定地點，每回收1支手機即可兌換1張抽獎憑證，於活動網站上完成登錄後，可取得抽獎資格。今年共有超過20個中獎名額，獎品總價值達20萬元，將於11月下旬抽出幸運得主。

新北市環保局說明，今年新北市「手機回收月」平日回收點為環保局直屬隊 (板橋區文化路一段18號1樓)，回收時間為10月3日起至10月31日的週一至週五9點至12點、13點至16點，另全市29區清潔隊也將設置假日回收點。 環保署也與全家超商、統一超商、6家手機品牌及4家電信業者合作設置回收據點，可上環保署「生活廢棄物管理資訊系統」查詢。

根據環保署調查，超過半數民眾3到4年會換一支手機，55.3%的民眾會將壞掉或不再使用的手機放在家裡，環保局建議民眾可定期檢視家中舊手機，如果堪用可提供給有需要的親朋好友，如果損毀已無法使用，可於刪除個人資料後，交付清潔隊、通路賣場、電信業、手機品牌、便利商店、門市等回收管道，正確回收手機避免造成環境汙染。