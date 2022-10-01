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偏鄉愛閱讀！新北市女讀者比男性多 平溪、萬里人最愛借書

聯合報／ 記者施鴻基／新北即時報導
新北市統計女性讀者比男性多，且偏區平溪、萬里人最愛借書。圖／市圖提供
新北市統計女性讀者比男性多，且偏區平溪、萬里人最愛借書。圖／市圖提供

新北市府統計，去年圖書借閱6到11歲學童和35到54歲占了近6成，其中女性多於男性，扣除人口最多的板橋，最愛看書的民眾多在平溪和萬里。不過年輕讀者習慣線上閱讀，覺得典藏的圖書取向仍不夠大眾，也多分心遊戲等娛樂上，借閱數量少。

市圖統計，去年新北市民圖書借閱953萬3889冊，其中35到44歲借閱269萬6529冊最多，占28.28%，其次為45至54歲借閱161萬1158冊、占16.90%，6至11歲125萬4831冊，占13.16%。

從性別統計，女性借閱602萬9143冊，占63.24%，男性讀者僅350萬4746冊；借閱冊數排名前3行政區分別為板橋、平溪及萬里。

有年輕讀者說，他們比較習慣在線上閱讀，這是他們少上圖書館借閱的主因。另希望可以多擴充小說等有趣的圖書資源，目前圖書館的圖書開始蒐集比較有趣的小說，但和坊間其他圖書庫相比，依然太嚴肅，不夠大眾。

但有讀者表示，拿著書聞著書香的感覺，是線上閱讀難以取代的，長期或在手機㖪電腦前看書，也容易疲倦，還是習慣在假日喝著茶或咖啡悠閒看書，累了就夾上書籤合上書，想再看也不必開電腦找章節。

市圖表示，近年受疫情影響，市府推出系列閱讀服務，如「圖書盲借」直接將主題圖書挑好，裝成「閱讀便利包」供民眾快速借書；暑假期間推出3周「宅配讀享包」活動，每週提供500箱「讀享包」供民眾上網申請、宅配到家，含5本精選書，今年共寄出1470包；線上借閱HyRead也持續推動。

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