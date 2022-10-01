鄭文燦、林右昌缺席新北眷村節 侯友宜：希望團結

一年一度的眷村文化節今天於新北市三重舉辦，過往由北北基桃四市聯合行銷，今年輪到新北市長侯友宜主辦，但四位首長當中民進黨鄭文燦、林右昌雙雙缺席，鄭文燦更是直到前天才臨時通知改由副市長代替，侯友宜對此表示，希望眷村文化大家團結一起關心。

2019年北北基桃四市約定聯合行銷眷村文化節，順序為每年由桃園、台北、新北、基隆輪流舉辦，2020年起四市市長皆於桃園出席、去年因疫情無法舉辦實體活動，但四市首長仍於線上同框，但今年選舉年輪到新北市舉辦，鄭文燦跟林右昌卻雙雙缺席，不來新北市行銷眷村文化。

新北市長侯友宜今對此表示，過往四市說好輪流舉辦，今年輪到新北於空軍三重一村舉行，其中北市市長柯文哲會來，桃園跟基隆市長都沒有來。

侯友宜說，希望眷村文化大家團結一起關心，關心為國家付出的軍人及眷屬，關心眷村留下的中華民國歷史，歷史要延續下去，市長來不來都要好好地把眷村文化永續下去，支持眷村，擁抱再一起，為中華民國盡心力。

新北市議員江怡臻對此表示，之前侯友宜到桃園參加桃園眷村文化節，這是眷村子弟凝聚向心力的時候，新北眷村文化節準備很久，綠營兩市長不來，認為鄭文與林右昌是因不想拉抬侯友宜，因為今年辦在新北市，辦的越好、來賓越多，尤其現在民進黨面對綠營民調下滑，希望藍綠對決，若大家都來好像和諧 ，會將中間選民力量灌給侯友宜，這是民進黨不樂見情況。

新北議員葉元之批評，很明顯看得出來鄭文燦林右昌心裡只有選舉，以前怎麼做，現在就應怎麼做，一到選舉年朋友都變仇人，行之有年的推廣眷村文化都不願意來行銷，難道選舉會比推廣眷村文化更重要？

他說，特別鄭文燦現在幾乎放著市政不管，全心幫桃園市長參選人鄭運鵬打陸戰，桃園有沒有鄭文燦都沒差。由此事可看到民進黨本質，根本不是政黨只是選舉機器，選舉比市政重要。