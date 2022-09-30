淡水環境藝術節踩街10/1登場 47遊行隊伍華麗展演

2022淡水環境藝術節踩街活動明天下午2時到6時在淡水老街廣場登場，今年47個遊行隊伍以「馬偕登陸150週年」為創意核心，將帶來精彩且華麗展演，預估淡水湧入逾萬遊客。

根據新北市觀光旅遊網網頁，淡水環境藝術節已邁入第14年，其中的踩街活動每年都是矚目焦點，不僅結合在地藝術家、學校與社區社團參與，親手製作踩街造型並設計表演，更以淡水的人文風貌與地方特色作為發想主軸，打造充滿在地特色的藝術踩街活動。

今年淡水環境藝術節主題是「焚而不燬 藝術踩街」，紀念馬偕抵台150週年，並在宣教、醫療、教育、性別平權及協助引進蔬果等各方面對台灣的貢獻。除了遊行隊伍大有看頭，還有5大亮點花車及66家特色合作商家熱鬧參與。

遊行路線以淡水中正路老街廣場為起點，一路經福佑宮、馬偕銅像三角公園，終點至淡水觀潮廣場。

新北市政府警察局淡水分局表示，「中正路與文化路口」至「中正路與中山路口」明天中午12時至晚間7時實施交通管制，限制中正路汽車、機車與自行車進入管制區及停放（含路邊機車停車格），將加強各項交通違規取締及拖吊移置作業，建議民眾搭乘大眾運輸前往。

為保持中正路遊行動線順暢，活動單位明天中午12時將移動停放在中正路機車格車輛到中正路派出所旁邊的停車場，請民眾盡早駛離。

另外，捷運淡水站地下停車場停滿後，將引導車輛到中山路、中正路1段沿線各替代停車場，共計1818格車位。機車改停捷運淡水站、中山市場及文化等機車停車場，約有1650格車位。