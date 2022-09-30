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金山磺清大橋「波浪大道」增人行道 安全賞落日看蓮花

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
新北市金山磺清大橋「波浪大道」增人行道，可以安全賞落日、看蓮花。圖／金山區公所提供
新北市金山磺清大橋「波浪大道」增人行道，可以安全賞落日、看蓮花。圖／金山區公所提供

新北市金山區磺清路段磺清大橋，為金山區著名景點之一，有號稱會跳舞的「波浪大道」，是吸引遊客拍照打卡著名景點，更是在地居民遊憩休閒地點。金山區公所完成新設600多公尺人行道，行人可以安全看落日、賞蓮花，避免人車爭道情形，大幅提升行人通行安全。

金山區長廖武輝今天表示，感謝新北市議員白珮茹長期關心金山地區建設，特別爭取預算進行磺清路人行道設置，今年5月開工，8月22日完工，99天時間完成增設長度668公尺、寬度增加2公尺人行道。

特別的是，邊緣處使用烤漆白色欄杆，鋪設高壓人行道磚並加入施工團隊的趣味巧思造型磚，讓民眾於行走時能找尋不同之處，提升行走的趣味；配合磺清大橋上的夜間光影投射，還可看到附近清水蓮花田，提升金山休憩與遊玩欣賞觀景地點，促進金山旅遊。

白珮茹表示，金山磺清路一直是民眾散步遊憩的好去所，但是過去並未設置實體人行道，散步民眾需行走於車道上，在加上周邊公車客運往來易造成危險，進而建議改善，而現已完工。

附近民眾說，現在欣賞波浪大道不用時時提防車子靠近發生危險，可以在人行道上安全賞景，是步行很安全，又可看風景。

新北市金山磺清大橋「波浪大道」增人行道，可以安全賞落日、看蓮花。圖／金山區公所提供
新北市金山磺清大橋「波浪大道」增人行道，可以安全賞落日、看蓮花。圖／金山區公所提供

人行道 金山

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