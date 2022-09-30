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《多元總動員》邀請親子攜手體驗新奇有趣的南洋風情

聯合報／ 記者陳智華╱即時報導
《多元總動員》10月周末假日在新北市立圖書館各分館、金山國小(老街旁)、新北市客家文化園區、新北市立十三行博物館等地舉行。圖╱六藝劇團提供
《多元總動員》10月周末假日在新北市立圖書館各分館、金山國小(老街旁)、新北市客家文化園區、新北市立十三行博物館等地舉行。圖╱六藝劇團提供

新北市勞工局主辦的外國人多元文化戲劇《多元總動員》巡演中，有最消暑的泰國潑水節、有趣的菲律賓Tinikling竹竿舞、越南的「三府母神」宗教信仰及印尼的伊斯蘭教習俗等。10月周末假日在新北市立圖書館各分館、金山國小(老街旁)、新北市客家文化園區、新北市立十三行博物館等地舉行。

演出過程穿插許多互動型文化體驗活動及有獎問答，更增加觀後感繪畫徵件活動，同時在演出現場，陳列各國傳統樂器迷你版展示區，如泰國木琴、越南竹琴、印尼搖竹、菲律賓阿貢鑼等。場次及活動詳情請見「新北市移工多元文化戲劇巡演」粉絲專頁https://www.facebook.com/fwmntpc

根據統計，新北市移工人數至111年7月底達8萬9884人。新北市勞工局今年再度委託六藝劇團創作新劇碼《多元總動員》，在社區型場地辦理10場、校園25場演出，期望透過戲劇表演，讓親子與學童認識各國文化與特色、拓展視野，也能讓大家了解雇用關係中常見錯誤，避免衝突與摩擦。

《多元總動員》邀請親子攜手體驗新奇有趣的南洋風情。圖╱六藝劇團提供
《多元總動員》邀請親子攜手體驗新奇有趣的南洋風情。圖╱六藝劇團提供
《多元總動員》邀請親子攜手體驗新奇有趣的南洋風情，了解多元文化。圖╱六藝劇團提供
《多元總動員》邀請親子攜手體驗新奇有趣的南洋風情，了解多元文化。圖╱六藝劇團提供

泰國 印尼

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