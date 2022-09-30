北市熊好券2.0預算初審過關 下周送大會討論

台北市近期將再發熊好券2.0，北市議會財建委員會已通過預算，預計下周送大會討論。由於議員認為熊好券1.0太集中在百貨或連鎖店消費，針對餐飲業的數位回饋振興，議員也做出附帶決議，餐飲業的數位券，參與店家應為非百貨與大型連鎖體系的餐飲店家。

熊好券2.0為刺激消費，總預算5億2550萬元，其中追加4億4700萬元，預估發行81.6萬份，共6種券別，包含住宿、饗購、市集、運動、藝文、農好，每張券別面額100元。至於民眾登記及抽獎與消費折抵時程，北市府指出，議會三讀通過預算，會再對外公布。

財建委員會預算時，議員認為熊好券1.0太集中在百貨或連鎖店消費，要求2.0非百貨連鎖店家消費金額應提高到總核銷的50%，除台北通外，也應多元管道發放，產發局也認為核銷比率需要討論。

財建委員會上周將熊好券2.0預算暫擱時，做出「開放介面多元方式登錄抽獎」、「小型及微型店收券比率達50%」等4點附帶決議。前天續審預算時，通過預算。但除了上周4點附帶決議，議員再做成2點附帶決議。認為為達振興經濟，針對餐飲業的數位回饋振興，參與店家應為非百貨與大型連鎖體系的餐飲店家。

另外，為研析活動具體效益，市府應於活動結束2個月內，提交執行成果報告，內容應彙整得標廠商於活動期間新增的用戶及合作店家數，包含月增率及去年同期年增率，以及受益店家類型分析，如地區分布、消費金額，店家核銷金額級距與家數等，送議會備查。