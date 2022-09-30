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掃不完的落葉 汐止文化里志工護櫻花步道

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區文化里的櫻花步道進入落葉期，每天都有掃不完的落葉，志工們辛苦維護，就是希望明年春天，讓大家開心賞花。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區文化里的櫻花步道進入落葉期，每天都有掃不完的落葉，志工們辛苦維護，就是希望明年春天，讓大家開心賞花。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區文化里的櫻花步道，每年粉嫩花開吸引好多人賞花，不過，賞花期一個多月，其他時間要照料維護的工夫卻很繁雜，像是九月開始進入落葉期，步道上每天都有掃不完的落葉，志工們辛苦維護，就是希望明年春天，讓大家開心賞花。

汐止文化里康誥坑溪步道，在里長余寶聰和志工的努力經營下，這幾年成了有名櫻花大道，不過，花開一時，短短一個多月的賞花期，背後要付出的卻很多的心力，以目前來說，櫻花進入落葉期，由綠轉黃的葉子，只要風吹就大量飄落，步道上很快積了一層厚厚的落葉，所以，儘管昨天才掃過，不過，志工一早還是拿著掃把、吹葉機清掃這一地的落葉。

文化里長余寶聰表示，從九月初開始就一直在落葉，真的很傷腦筋，志工掃過去沒多久，風一吹又一地，現在櫻花葉已經跟楓葉差不多，楓葉是紅的，櫻花葉是黃的，黃的風一吹就掉下來，每天掃也掃不完，很多人都只是看到很美的一面，但維護很不容易，每年這段時間志工、雇工都很辛苦的在掃落葉，而這一掃要掃到12月初，落葉才會慢慢減少。

余寶聰說，每年11月多葉子落的差不多，志工就會開始施肥，等到花開就會特別漂亮，櫻花期大概一個多月，就又開始結櫻花果，等成熟了有白頭翁、台灣藍鵲等一些鳥類來吃，吃不完的又掉了滿地，雇工、志工又開始掃，接著等櫻花果都掉完，掃好的時候，因為有施肥的關係，樹旁又開始長苗，所以，就會跟著志工接著整理，每年大概都是這樣不斷的循環，所以，如果沒說的話，大家可能只看到美的漂亮的一面，不知道背後辛苦的一面。所以，也希望來賞花的，能一起愛護環境，最頭痛的就是遛狗的，希望狗鍊一定要繫好，狗黃金要清走。

今年櫻花樹的葉子長的似乎特別茂盛，里長余寶聰也大膽預估明年春天櫻花花況不錯，到時候歡迎大家一起來賞花。

櫻花 賞花 汐止

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