新北義民爺文化祭10月1日展開 客、英語雙聲讀祝文

新北市客家義民爺文化祭10月1日將在市府廣場舉行，新北客屬崇正會輪值爐主曾瀚霖前往新埔迎駕；今年與世界客屬社團連線，將首度在三獻禮及義民祭，以客語、英語恭讀祝文。

新北市府客家事務局今天表示，義民爺文化祭是客家人每年的重要盛事，傳承客家義民信仰的精神及價值；今年將由新北市客屬崇正會輪值爐主曾瀚霖，率新北各界客屬代表，前往新竹縣新埔鎮枋寮義民廟本廟，迎駕義民爺至新北市府市民廣場安座。

曾瀚霖今天接受中央社記者電訪表示，客家義民信仰源於清乾隆年間，祭祀因林爽文事件保衛家園協助平亂而不幸犧牲的義民們，義民信仰幾乎涵蓋台灣客家聚落，成為聯繫四縣、海陸、饒平、詔安等不同祖籍、不同語系的台灣客家人共同信仰。

他說，今年更突破時空，邀全球各地海外客家社團以視訊連線方式，共同參與隆重的義民爺祭祀大典，共同獻唱客家山歌組曲，透過虔誠的祭拜，祈求義民爺保佑為台灣、世界祈福。

曾瀚霖說，因世界各地的客家子弟只懂英文，因此，1日下午的安座三獻禮，及2日上午的義民祭正式祭典，他將以客語恭讀祝文，也請兒子曾奕文以英語朗讀祝文，代表承傳與客家文化散播世界。

客家局表示，10月2日將舉行挑擔奉飯，除各客屬社團精心裝扮，還有弗莎巴西打擊樂團、天馬戲創作劇團、市警局警犬隊、市府消防局搜救犬隊、惠光導盲犬參與狗狗踩街遊行，透過挑擔遊行展現客家文化之美。

除以客語、英語雙聲帶朗讀祝文，客家局說，希望透過在地化、年輕化及國際化，提升都會新北客家的文化認同。傳統大典外，活動全日將舉行創意神豬靜態展，以二手回收物、環保材、米食等，製作40組別具創意美學的神豬供奉義民爺。

客家局說，1日、2日兩天下午將舉行社團研習成果展演，以客家歌謠結合舞蹈、樂器，展現客家獨特的音樂饗宴。客家採茶劇團將於2日下午在市府多功能集會堂演出，原先預定演出的劇碼「鐵弓緣」，因為主要演員確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），臨時改演客家大戲「樊梨花」。