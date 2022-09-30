導桿換實體分隔島 汐止貨櫃專用道行車更安全

汐止貨櫃專用道，每天行經的貨櫃車、聯結車不少，在靠近大同路三段端沿線，之前做為中間分隔的導桿，有部分都被撞壞，所以，新北市政府也進行改善工程，施作紐澤西分隔島，讓雙向通行更安全。

市議員張錦豪服務處主任孫焰龍表示，貨櫃專用道中間的分隔島本來是用防撞桿，經過長期使用、橋上排水又不是很好，所以，地面跟防撞桿泥濘不堪，造成兩邊的來車無法辨識分隔島，所以，在去年八月會勘，再加上交通部進一步研議後，決定改為實體的紐澤西分隔島，現在已經全部完成，也讓貨櫃專用道雙向行車安全提升。

長安里長楊清風指出，之前的導桿常常被行經的大車撞倒撞歪，現在做水泥分隔島區隔雙向來車，更安全，另外，大同路三段貨櫃專用道週邊的排水問題，也已經改善，過去因為三方匯集的水都流到一旁低漥地區，造成瞬間豪大雨大同路三段100附近還有貨櫃專用道都會積水，所以，也建議將水溝加大加深，增加水的容量，現在整體排水系統完成，排水問題也一併改善了。