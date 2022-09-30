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淡水重陽敬老區長送祝福 百歲人瑞教長壽秘訣

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水區長巫宗仁到百歲人瑞家中，致贈總統府敬老狀、衛生福利部金鎖片及市府大紅包萬元，並祝福長輩們「健康平安呷二百」。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區長巫宗仁到百歲人瑞家中，致贈總統府敬老狀、衛生福利部金鎖片及市府大紅包萬元，並祝福長輩們「健康平安呷二百」。 圖／紅樹林有線電視提供

重陽節將至，淡水區長巫宗仁代表新北市政府，到百歲人瑞家中，致贈總統府敬老狀、衛生福利部金鎖片及市府大紅包萬元，並祝福長輩們「健康平安呷二百」，今年101歲李且嫻女士說，保持心情愉快是長壽秘訣。

淡水區長巫宗仁表示，111年區內99歲長以上人瑞共有62位。其中居住民權里的蔡龍波先生今年99歲，同時也是新北市議員蔡錦賢的父親，身體相當健康，另外一位八勢里的李且嫻女士今年101歲。

區長巫宗仁送祝福到家中，也與人瑞及家人一起話家常，說到長壽秘訣，作為李奶奶說保持心情愉快是最重要的訣竅。

淡水區長巫宗仁強調，慶祝重陽節活動的意義貴在敬老，喚起社會大眾對長輩的關懷與尊重，讓我們的社會更溫馨、更有人情味，讓每一位長輩都能過著快樂的生活，致贈禮品禮金僅是市政府關懷的心意，家人們陪伴身旁才是長者們最溫暖的禮物。

淡水

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