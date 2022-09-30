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黃金博物館本山五坑將開放 再現歷史風華

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
黃金博物館所屬的本山五坑，斥資兩千萬進行修復，預定今年十月份重新啟用。 圖／觀天下有線電視提供
黃金博物館所屬的本山五坑，斥資兩千萬進行修復，預定今年十月份重新啟用。 圖／觀天下有線電視提供

黃金博物館所屬的本山五坑，是目前臺灣少數保存較為完整的金礦坑道，黃金博物館斥資兩千萬進行修復，並邀請資深老礦工加入修復行列，預定今年十月份本山五坑將重新啟用，歡迎民眾走入礦坑，體驗流金的風華歲月。

金瓜石多雨潮濕，保存礦業遺產相對需要投注更多資源與人力，黃金博物館這次本山五坑修復工程，展現博物館在礦坑工程的細緻以及對礦坑保存的決心，睽違將近兩年，預計今年十月將以嶄新面貌來迎接民眾。

黃金博物館館長謝文祥說，踏入本山五坑，修復工程已進入收尾階段，近年因木構腐朽、石塊崩落日漸嚴重，為長久保存這座難得的金礦坑，黃金博物館特別封閉坑道，進行大型修繕工程；除了傳統「牛條仔」的相思木構外，此次也以鋼骨SRC結構現代工法支撐坑壁，以加強坑道整體安全結構，更特別邀請臺灣擁有數十年豐富經歷，年近八旬的老礦工們參與修繕。

九份金礦昇福坑負責人白正彥表示，自己曾經在瑞三礦場擔任測量及土木工程主管，有坑道及軌道設計經驗。這次參與五坑修復，以施作軌道標準工法來修復五坑軌道及輕便道，其中包含坡度、軌距公差及彎道曲線軌距等。

黃金博物館 金瓜石

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