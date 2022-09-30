台電回饋金加持 石門區重陽禮品、禮券超豐富

重陽佳節腳步接近，為弘揚重陽敬老的精神，每年石門區各社區都會運用台電回饋金舉辦餐會，邀請65歲以上的長輩出來吃飯歡慶重陽佳節，這兩年受到疫情的影響，石門區各社區將聚餐經費改由發放禮券及禮品發放，禮品豐盛長輩領取相當踴躍。

石門區長林俊宏說，今年因為疫情一樣將原本個社區的重陽敬老餐會，改由發禮品、禮券的方式，一樣由各社區決定禮品與禮券內容，不一樣的是，今年的預算從去年的每位長輩三百元提升到每位長輩可以領到八百元的禮品、禮券，以富基社區為例，發放六百元的農會禮券以及價值兩百元的禮品，大包小包讓長輩通通提回家。

發放禮品禮券的現場，區長也到場與長輩寒暄問候道恭喜，就是希望公所與各社區的重陽祝賀，能夠讓每一位長輩都感覺到過節的熱鬧與喜悅，並擁有一個豐盛又愉快的重陽佳節。