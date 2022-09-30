北美館擴建工程今開工 2027年成全台首座地下美術館

台北藝術園區台北市立美術館擴建工程今天舉辦擴建工程開工動土典禮，預計2027年完工；台北市長柯文哲表示，北美館過去20年來存在既有展覽、教育及公眾服務空間不足等問題，加上國內外美術館的競爭與挑戰，這次擴建案進行整體通盤規劃，將打造北美館成為全台首座地下美術館。

新工處工務科北士科工務所主任陳昱儒表示，北美館擴建工程採統包方式，今年5月20日決標，由福清營造股份有限公司/劉培森建築師事務所得標，工程經費約新台幣44億3155萬元，規劃為地上1層、地下2層的建築物，用途包含展演映空間、多媒體儲存空間、教育服務空間、行政空間及停車場等，9月30日開工，工期為1800天，預計2027年完工。

新工處工務科科長蕭志龍表示，北美館於1983年開館，是台灣第一座現當代美術館，開館近38年來，北美館空間及設施均已不敷使用，因此北市府規劃提出新的首都美術館計畫，前承歷史後續未來，打造前瞻性的藝術園區，以成為亞洲最佳美術館園區為願景。

陳昱儒說，建築師從「美術館的未來性想像」出發，針對藝術園區規劃了白天與晚上的不同視覺體驗：白天的太陽讓戶外公園沐浴在自然光下，並在建物、結構和樹木的錯落間，呈現出不同光影效果並漫射至地下美術館的公共空間。在夜間，原先提供日照至下方室內區域的透明結構量體，成為界定空間的視覺焦點光箱。

陳昱儒說，工程因受基地建蔽率12.45%限制，美術館擴建量體採地下化覆土式建築，新館地面為公園綠地提供民眾漫遊休憩，地面下空間則提供以跨領域、當代實驗、新媒體藝術為主的前瞻展演空間，讓民眾以更輕鬆、自然的方式接近藝術，來打造出一座「親民」的當代美術館。

柯文哲說，北美館旁的花博公園是以足球場為結構的臨時建築，不同於南港展覽館及國際會議中心一般市民難以負擔展覽費用，花博公園是市民朋友都可以參展的場地，因此是下一任市長重要施政核心，需要從新生公園、北美館到花博公園進行整體都市計畫重整。

柯文哲說，期盼透過覆土式工程整合花博公園與美術館新館，屆時能吸引漫遊公園的民眾入館，擴大藝術量能，使北美館新館成為「庶民美術館」，融合景觀與建築的設計，也將創造出「林中孕藝、藝中觀林」意象，使北美館2027年完工後成為亞洲當代藝術的重鎮。