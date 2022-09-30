鴨母港溝上游髒臭惹怨 新北歷時6月改善完成

新北市鴨母港溝上游周邊工業區工廠林立，過往未進行整治前髒亂惡臭引發民怨，新北市府為民眾免於忍受髒臭環境，透過河川流域治理加碼施作，歷時6個月，已於9月底完成新設子溝、抽排水設施及渠底綠美化工程。

新北市政府水利局表示，在鴨母港溝萬福橋下游整治成功蛻變成為休憩打卡新景點，因整治成果有目共睹獲得蘆洲五股居民肯定後，再加碼整治以根除鴨母港溝上游長久以來因渠坡平緩、流速緩慢、事業廢水偷排而衍生之異味及環境髒亂問題，利用新設子溝調整渠坡、束縮排水斷面加速排水，配合萬福廣場下抽水機組協助抽排進入污水截流系統，以有效改善異味髒臭問題。

水利局長宋德仁表示，鴨母港溝上游三重段新設的子溝工程除有效改善流速緩慢而衍生之異味問題，亦可降低子溝水位增加滯洪空間，加強上游防洪功能，另於兩側植草綠化植生，營造生態棲息環境，進一步提升鴨母港溝河岸環境品質，一改以往給人的髒亂不堪的惡劣印象。